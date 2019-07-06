5G超級上行技術或成國際標準

中評社北京7月6日電／ 昨天中國電信北京公司聯合中國信通院、中國電信北京研究院和華為成立了“亦莊5G雲端創新中心”。華為中國區電信系統部部長郭海龍稱，華為與中國電信剛合作研發成功了5G超級上行技術，並將推動其成為5G國際標準。



郭海龍介紹，華為與中國電信剛剛合作研發成功了5G超級上行的聯合技術創新方案，並正在推動其成為5G國際標準。這項新技術將使5G實現更快的上行速率和更低時延。測試顯示，這一技術將使5G用戶的上行體驗速率至少提高20%以上，並縮短時延約30%，從而提升用戶在5G網絡下的使用體驗。



郭海龍還預測，年內將會有40餘款以手機為主的5G終端發售。



中國電信副總經理劉桂清則在會上表示，5G時代到來後將拉動萬億美元級別的基礎設施建設，並帶動十萬億美元級別的下游產業發展。



中國電信北京公司總經理肖金學披露，這次四方共同成立的5G孵化實驗室也將打造5G＋雲＋AI＋大數據＋安全的生態合作場所，為全行業提供5G應用測試、研發和產品搭建的平台。



亦莊5G雲端創新中心將重點支持5G、工業互聯網、智能製造、物聯網、車聯網、未來網絡、雲計算、大數據、人工智能等產業的發展。



當日在亦莊5G雲端創新中心的5G展廳，從智能送貨機器人到自動掃地車，還有工業機器人和立體三維遊戲等，各種基於5G網絡的創新應用也同步亮相。



來源：北京日報