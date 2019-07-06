美聯儲報告說將採取適當措施維持經濟擴張

中評社北京7月6日電／美國聯邦儲備委員會5日在半年度貨幣政策報告中指出，鑒於美國經濟的不確定性增加且通脹壓力保持溫和，美聯儲將採取適當措施維持經濟擴張，確保勞動力市場強勁和通脹率位於“對稱性的2%目標”附近。



美聯儲認為，2019年上半年，美國國內金融狀況仍支持經濟增長，但美國國債名義收益率大幅走低，很大程度上反映了投資者對貿易緊張局勢和全球經濟前景的憂慮，以及對聯邦基金利率進一步走向寬鬆的預期。



報告顯示，美聯儲高層對今年聯邦基金利率的預測中值為2.4%，2020年為2.1%。自去年12月以來，美聯儲一直將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%。



美聯儲表示，根據經濟和金融發展狀況，將對完成縮減資產負債表計劃的細節進行調整。此前，美聯儲曾在3月貨幣政策例會後宣布將於9月底完成縮表。自2017年10月開啟縮表至今，美聯儲總資產已降至約3.8萬億美元。此外，銀行系統準備金餘額自去年底也減少約1500億美元。



美聯儲還在報告中對美國經濟前景作出評估。其中，2019年美國實際國內生產總值（GDP）增速預測中值為2.1%，2020年為2%，2021年為1.8%。另外，今年失業率預測中值為3.6%，剔除能源和食品價格後的核心通脹率預測中值為1.8%。



來源：新華網