需求不振拖累國際油價走低

中評社北京7月6日電／由於世界經濟增速放緩導致市場對原油需求前景擔憂持續，國際油價本周走低。截至5日收盤時，紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶57.51美元，低於上周五收盤時的每桶58.47美元；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收於每桶64.23美元，低於上周五的64.74美元。



從需求端看，美國勞工部5日公布的數據顯示，美國6月非農部門新增就業崗位好於市場預期，帶動國際油價當天收漲。不過，就整體而言，這一消息並不足以平息市場對能源需求預期的擔憂。



2日，石油輸出國組織（歐佩克）和非歐佩克國家部長級會議決定延長當前的減產協議至2020年3月。即便如此，國際油價當天依然下挫逾4%。石油矩陣咨詢公司分析師奧利維爾·雅各布表示，從全球來看，市場擔心石油需求增長潛力，如果歐佩克確實希望達到既定的庫存水平，就需要進一步縮減產量。



巴克萊銀行預計，今年石油需求增速將降至2011年來最低水平，日均產量同比增幅將不及100萬桶。



新華財經分析師鄭彬認為，隨著重要事件相繼落地且未超預期，油價因利好出盡而回落，關注點再次回歸供需基本面。歐佩克與非歐佩克雖延長減產期限但並未對減產作出進一步要求，而市場普遍預期需求增速將繼續放緩甚至有下降風險，中長期看，這仍將持續打壓油價。



從供應端看，路透社調查顯示，儘管沙特阿拉伯石油供應增加，但並不足以抵消伊朗和委內瑞拉因美國制裁和其他地區石油供應中斷導致的減產產量。



從外部因素看，地緣政治風險也將持續影響國際油價。4日，英國方面扣押了一艘裝載伊朗原油的油輪，指認其違反歐盟對敘利亞制裁法令，向敘利亞運送原油，引發伊朗方面強烈抗議。芝加哥普賴斯期貨集團分析師菲爾·弗林稱，油輪遭扣事件在一定程度上對倫敦布倫特原油期貨價格形成支撐。



不過，由於需求端增長乏力，外界普遍不看好國際油價未來走勢。摩根士丹利日前將其對布倫特原油的長期價格預測從每桶65美元下調至每桶60美元。



奧安達公司高級市場分析師愛德華·莫亞說，由於美國原油產量仍在上升軌道，全球需求正在下降，再加上地緣政治風險顯現，市場短期內難以找到繼續推高油價的理由。



來源：新華網