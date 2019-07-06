韓國瑜快閃現身中央公園　韓粉熱情比讚

韓國瑜在中央公園快閃現身。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜發起7月6日全台動員令，號召百萬好朋友到高雄旅遊觀光，高雄市“觀光局”也趁勢推出“高雄觀光日”，推出一系列活動，更有20個市府網紅快閃點，有機會捕捉野生的韓國瑜。韓國瑜下午五點半出現在中央公園，韓粉為之瘋狂。



韓國瑜日前號召韓粉七月六日到高雄“四光”指令，把高雄吃光、喝光、買光、錢花光。



