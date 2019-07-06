嚴行：北大畢業的埃塞俄比亞前總統穆拉圖

穆拉圖·特肖梅 中評社北京7月6日電（作者嚴行）日前在北京大學舉行的2019年畢業典禮上，校長郝平做了《做永遠向上的青年》的講話，認為“大學已經成為推動各國教育合作的重要橋樑和紐帶。世界各地的優秀文化在北大相互交融，新科技、新思想、新知識在交流切磋中不斷進發”，勉勵同學要“樹立廣闊的國際視野，開放包容、交流協作，和而不同，保護文明的多樣性，勇於面對人類社會共同的難題，培養與增強解決這些問題的能力。”北大以其自由和深厚的學術素養，不僅培養出了我國第一位獲得諾貝爾獎的科學家屠呦呦，也培養出了大國的總理，還培養出了非洲大國的總統穆拉圖。今天得空，我們就來聊聊這位哲學系的同學和國政系的師兄。



穆拉圖·特肖梅1956年生於埃塞俄比亞奧羅莫族的一個富裕（地主）家庭，他的家鄉阿爾焦離首都亞的斯亞貝巴兩百多公里。穆拉圖先是在家鄉阿爾焦讀完初中後前往首都上高中，1976年20歲的穆拉圖高中畢業後以公派生的身份來到中國留學。他先是在北京語言學院（現北京語言大學）學習漢語，由於他的學習能力很強，學習又非常認真刻苦，很快就熟練掌握了漢語的聽說讀寫能力，並被推薦上北大。



1977年他到北京大學哲學系讀本科，當時在北大有梁漱溟、馮友蘭等一批哲學大家，學習氛圍很好。他系統學習了中國哲學史、西方哲學史、倫理學及自然辯證法等課程，成績優良。經過五年的學習，他初步具備了辯證唯物主義和歷史唯物主義的世界觀，也掌握了唯物辯證法的方法論。他還特別喜歡先秦哲學，尤其是喜歡東周時期齊國的哲學家管子的樸素唯物主義哲學思想。管子注重經濟，反對空談，主張改革以富國強兵，“國多財則遠者來，地辟舉則民留處，倉稟實而知禮節，衣食足而知榮辱”。糧倉充足就知道禮節，衣食暖飽則知道榮辱。齊桓公尊管仲為“仲父”，授權讓他主持一系列政治和經濟改革，在全國劃分政區，組織軍事編制，設官吏管理，建立選拔人才制度，士經三審選，可為“上卿之贊”；按土地分等徵稅，禁止貴族掠奪私產；發展鹽鐵業，鑄造貨幣，調劑物價，改革土地和人口制度等等。管子的這些改革舉措成效顯著，齊國由此國力強大。在外交方面，管子提出了“尊王攘夷”，聯合北方鄰國，抵抗山戎族南侵，這一對外戰略也獲得成功。管仲的這些哲學思想理論，奠定了穆拉圖日後務實的從政風格和勤勉的治國理政方略。



1982年他獲得北大學士學位後，準備回國尋找工作，但由於當時埃塞俄比亞還處在門格斯圖軍政府的統治下，國內處於動盪不安狀態，只好作罷。1984年穆拉圖又回到北大打算繼續在哲學系攻讀碩士學位，但此時他的指導老師王守常根據穆拉圖在校表現很強的組織能力和從政天分，建議他要多瞭解國際關係和外交，學習國際政治理論，擴大視野，更有利於將來從政挑重任。他接受了王老師的建議，轉到了國政系攻讀國際政治專業碩士學位，並在梁根成教授的指導下完成了碩士論文《七十年代中期以來美國對埃塞俄比亞的政策》。在這篇論文中，他系統闡述了埃塞俄比亞在門格斯圖統治時期，美國對埃塞俄比亞政策轉變，並分析了這種變化的內外原因。

