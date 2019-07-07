中評關注：學者共探澳門發展與大灣區建設

與會嘉賓合影（中評社 秦正陽攝） 中評社北京7月7日電（記者 秦正陽）“澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”7月5日在廣東江門舉行，此次研討會由五邑大學與中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院聯合舉辦。



五邑大學黨委書記張焜教授致辭表示，五邑大學從建校伊始就與澳門社會各界有著密切的聯繫，是澳門鄉親最早提出並支持五邑大學的建設發展。近年來，五邑大學緊抓粵港澳大灣區建設的有利時機，攜手澳門大學等高校籌建［粵港澳大灣區西岸科技創新和人才培養合作聯盟］，在培育引進灣區創新人才上下功夫，在促進灣區科技創新發展上做文章，為江門打造灣區科技創新走廊重要節點城市提供支撐。



中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院院長劉建飛教授致辭表示，粵港澳大區建設既是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，也是推動一國兩制事業發展的新實踐。有利於深化內地和港澳交流合作，對港澳參與國家發展戰略，提升港澳競爭力，保持港澳長期繁榮穩定具有重要意義。



他指出，推進大灣區建設需要智庫和學界的智力支持。此次中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院與五邑大學共同舉辦研討會，就是要集思廣益，為大灣區建設出謀劃策。



江門市委常委、市委統戰部部長利為民表示，澳門是世界旅遊休閑中心和中國與葡語國家商務合作的重要平台，文化多元，國際化水平高。江門作為粵港澳大灣區承東啟西的重要節點城市，更要加強與大灣區城市群，尤其是與澳門的交流對接，全方位深化與澳門在科技教育金融旅遊高端服務業等有事和特色領域的合作。



45位與會學者圍繞“澳門回歸與‘一國兩制’的重要實踐”、“澳門定位與中國－葡語國家合作”、“一帶一路與粵港澳大灣區前景”和“粵港澳大灣區規劃與江門市發展定位”四大主題展開討論。並在會議期間考察江門五邑華僑華人博物館，了解五邑籍華僑華人在海外的艱辛創業以及回報家鄉的感人故事。



今年是澳門回歸祖國20周年，而江門與澳門有著千絲萬縷的聯繫，兩地地緣相近、人緣相親、語言相通。據統計，50多萬澳門居民中，祖籍江門五邑的超過了三分之一。聯合主辦此次研討會的五邑大學是由廣東省人民政府於1985年設立的以工科為主的多科性大學，自建校以來得到海外華僑、港澳同胞的支持。



