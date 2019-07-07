汪毅夫：台灣抗戰老兵蔡湘洲

閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長汪毅夫（資料圖） 中評社北京7月7日電（作者 汪毅夫）1940年7月31日，51歲的台灣醫生蔡湘洲從福建來到浙江金華，加入抗日武裝隊伍台灣義勇隊。



蔡湘洲早年“在台灣進醫校婦女科畢業後在台懸壺，不久，覺得台灣不是他發展醫業的地方，便搬到南洋去開業，在南洋住了二十幾年。曾替祖國政府在南洋各地募捐了一筆可觀的救國金。抗戰前，他懷念著祖國，終於在同胞鼓勵之下，回到祖國來，在福建營業”。



1940年6月21日，台灣義勇隊總隊長李友邦致福建省政府主席陳儀函稱：“留閩台胞為數尚眾，集中崇安者十未及一，其散居各縣者大扺匿籍更姓，擬請令飭各縣籍移崇安，再由義勇隊派員訓練，擇良善者使其工作”，並附名單（其中有“要求參加台灣義勇隊之台胞”蔡湘洲等17名）。陳儀批示“照准”。1940年7月7日，奉李友邦令“來閩組訓留崇台胞赴浙參加祖國抗戰”的牛光祖於福建永安發出的報告也有“留崇台胞參加台灣義勇隊蔡湘洲等17名”之語。



蔡湘洲入隊時給隊友的印象是：“最後有一個個子矮矮，撐著一把雨傘，帶著眼鏡，留著八字須，穿著一套嶄新的西裝，看起來好像日本人的老人家，笑紋紋地走近來，這就是我們這裡所說的蔡老同志”。蔡湘洲的人生觀是“有飯吃就好”，在台灣、南洋和福建“恤苦濟貧，很願為地方做事，在該地得到各界人士的擁護”，“這次他又自動參加台灣義勇隊，他感覺著台灣人不可如猶太人樣的無祖國，要爭取自由獨立必須參加祖國抗戰，參加祖國抗戰必須參加台灣義勇隊。他在受訓當中，跟年青同志們一樣，每早聽到哨子就起床，雖不參加早操，但也跑去自由活動，吸吸新鮮空氣，他也跟青年們一起上課，一樣吃苦澀的革命飯。他給病家及同志們看病，總是用謹慎的態度去診察。從福建帶來的藥品，也一個錢不要地送給台灣醫院”。



台灣義勇隊主辦的《台灣先鋒》第5期（1940年9月15日）所載《老當益壯的蔡老同志》講的就是蔡湘洲的故事。台灣抗戰老兵蔡湘洲，在生活上只求“有飯吃就好”，在思想上卻有深刻的認知：台灣人“不可無祖國”。



謹以本文紀念台灣抗戰老兵蔡湘洲130歲誕辰。



（作者汪毅夫系閩南師範大學客座教授、全國台灣研究會副會長）