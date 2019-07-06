中評鏡頭：全台韓粉攻陷愛河　力挺“四光”

高雄愛河周邊，到處都是韓粉。(中評社 高易伸攝) 中評社高雄7月6日電（記者 高易伸）“一枝穿雲箭、千軍萬馬來相見！”中國國民黨高雄市長韓國瑜日前號召全台各縣市韓粉7月6日來高雄觀光旅遊，韓粉聽令果然沒讓韓市長失望，大夥今日“全副武裝”攻佔高雄各大景區，旗津、鼓山輪渡站、愛河、棧貳庫、中央公園及六合夜市等高雄聯知名地標全部可見韓粉蹤影。



韓國瑜日前號召韓粉七月六日到高雄“四光”指令，把高雄吃光、喝光、買光、錢花光。



韓粉三五成群、揮舞旗幟，彼此在路上相逢都會微笑大招呼，只要有人高喊“韓國瑜”，周邊的韓粉就會跟附和高喊“凍蒜”，相當有意思。也顯示韓粉之間已有某種緊密的默契。



高雄愛河今日有假日農特市集，不少韓粉也力挺這個由高雄市政府舉辦的活動，不少韓粉彼此間交談表示，差不多要移動到下一個景點“六合夜市”了。因為據傳高雄市長韓國瑜即將在晚間現身六合夜市。



有韓粉表示，韓市長號召支持者來高雄消費，刺激觀光，一來幫助高雄市民，二來也推介高雄觀光景點，當然最重要的就是要幫韓贏的國民黨2020的初選。



愛河上的愛之船也同樣擠滿身穿青天白日滿地紅配色衣服的韓粉，這個週末，高雄市迎來不少韓粉。成為另類的觀光與政治結合的一天。