郭董進桃園球場挺職棒　大搶球迷的心

台灣職棒冠軍Lamigo桃猿隊傳易主，郭台銘6日傍晚進桃園球場觀賽，表達正在居中協調找買家來買，郭董也搶職棒粉絲支持。（中評社） 中評社桃園7月7日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020初選提名的前鴻海董事長郭台銘大搶職棒球迷的心。6日傍晚到桃園球場觀賞Lamigo（桃猿）對統一獅，Lamigo是主場，不過奪6次總冠軍Lamigo卻驚傳16年虧損16億，急著易手，郭董證實正居中協調找買家來買，也掏腰包購買100張門票，招待永齡希望小學孩童一同看球，挺台灣職棒運動。



國民黨2020初選共有5位參選人，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前黨主席長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，目前呈現郭韓兩強相爭，初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果。



距離初選民調倒數兩天，郭台銘6日白天還在屏東市慈鳳宮、東隆宮參拜、參訪新園鄕鹽埔文甘基金會，傍晚已經回到桃園，陪著永齡希望小學孩童一同進球場看球。



中華職棒會長也是國民黨“立委”吳志揚也陪同。



媒體追問郭董，怎樣看Lamigo（桃猿）易手消息？



他說Lamigo是很好的球隊，已經居中協調一些買主要來買，也談的非常“close”，但現在老闆有點惜售，可能可以賣更好的價錢。



郭董來桃園球場看猿獅大戰（Lamigo桃猿對統一獅），現場卻聽到有球迷大喊：“非韓不投”，場面略顯尷尬。



對於現場球迷聲音，郭台銘表示，“這只有兩、三個人的聲音，我的選民比較理智、隱性，他們要“中華民國”贏，要台灣贏，不會有少數不理智的。



郭台銘說，國民黨的票要集中在他身上，高雄不能輸，國民黨要贏，“立委”要過半，只有他來帶領。



對於外界“棄朱保郭”傳言，郭台銘表示，他沒聽到這樣說法，“國民黨要贏，“中華民國”才會贏，在這個原則，大家都想拚經濟，我是最合適人選，能夠打敗蔡英文。”



日前郭台銘提出政見，主張要對全台灣最富有的1000人，課徵富人稅，不過“國外”有失敗案例。



郭台銘表示：“每個‘國家’狀況不同，失敗後才會找到成功方式，我呼籲有錢人多繳點稅，讓‘國家’有稅收，才能投資把餅做大，一定會抽得到。”