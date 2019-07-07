長榮空服員罷工十七天落幕　三年內不罷工

長榮空服員罷工第17天，勞資終於取得共識，“勞動部長”許銘春（左四）、桃園市長鄭文燦（左五）共同見證，長榮航空董事長林寶水（左三）與工會簽訂團協，罷工將於10日凌晨零時結束。（中評社） 中評社桃園7月7日電（記者 黃文杰）桃園市空服員職業工會6月20日發起長榮空服員罷工，6日晚間有了圓滿結局。勞資雙方簽署團體協約，包括不秋後算帳及不打壓工會以及和平協議“三年內不罷工”等共識，罷工正式落幕，不過工會考量會員領取三寶（護照、台胞證、員工證件）要花時間，宣布罷工在7月9日24時才正式結束。



桃園市空服員職業工會是由桃園市的空服員組成的工會，成員組成包含華航、長榮還有其他家空服員。



長榮空服員在罷工第十天，也就是6月29日，透過會員投票同意停止罷工，但是工會與資方簽署團體協約，為了“禁止秋後算帳”等條款談不攏破局，引起爭議。



長榮空服員罷工進入“延長賽”，7月2日曾經開會協商，還是沒有共識，繼續卡關僵持，“交通部長”林佳龍5日動怒，揚言“未來各航空公司若有較高風險發生罷工，且後續處置不妥當的話，將會對其航線、航權進行檢討”，顯然民進黨蔡政府開始出手，工會與長榮航空再度坐上談判桌，雙方各退一步，互找下台階，罷工終於落幕。



長榮罷工事件，創下台灣航空史上五項紀錄，包含罷工天數最長、參與罷工空服員人數最多、取消航班最多、影響旅客數最多、業者損失最慘重紀錄。



這此罷工造成長榮航多大虧損？先前公司以6月20日至7月4日，總計取消593個航班（來回以一航班計），統計累計營收損失估計達新台幣26．5億元，現在罷工落幕，但要等到7月9日午夜解散，空服員取得三寶回去工作崗位，航運陸續恢復，估計虧損金額不止新台幣26．5億元。



6日是長榮空服員罷工邁入第十七天，工會與長榮航空雙方互不相讓，一直處於長期抗戰，但是包括媒體在內，都察覺即將“落幕”，果然下午傳出勞資再次協商。



下午協商地點在桃園市政府，協商結束，包括長榮航空董事長林寶水、“勞動部長”許銘春、民進黨桃園市長鄭文燦以及工會代表都出來說明。



資方同意放棄“和平協議”裡的“不得對公司員工有任何霸凌、歧視、貶抑或其他任何違法或不當之言行”等三條約定，消息傳回長榮航空總部前罷工棚，響起一片掌聲。



位於桃園南崁長榮航運大樓門口的罷工棚，自協商代表前往桃園市政府協商後，空服員紛紛跑去與“反威權”粉紅氣球、先前苦行到台北“總統府”的橫行霸道大螃蟹拍照，也有找這次罷工結下革命情感的空服員合影，讓罷工棚瀰漫猶如畢業典禮般既感傷又歡樂的氣氛。



長榮航空為了空服員發起罷工，已經將航班取消至7月19日，勞資雙方在6日簽署團體協約，期待員工回來後，預估7月底、8月初將航班陸續恢復正常。



針對7月營收部分，由於旅客已經陸續簽轉出去，隨著營運恢復正軌，將繼續努力努力追回罷工期間損失的營收。



桃空職工副秘書長周聖凱表示，考量參與罷工空服員體力恢復及領取護照、台胞證、員工證件等證件三寶所需的時間，預計罷工至7月9日24時結束。