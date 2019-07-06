尖端技術競爭日不敵美中　人才教育成課題

中評社香港7月6日電／在圍繞蘊藏改變世界產業未來可能性的人工智能（AI）等尖端技術的競爭中，日本企業與走在前頭的美國及中國相比形勢不佳。為了扳回一城，構建涉及廣泛領域的產業以及人才培養成為了課題。



共同社消息，從事使用AI及數據的服務的美中IT企業居於全球企業總市值前列。截至今年4月的排名中，除了亞馬遜、臉書（Facebook）等被稱為“GAFA”的巨型企業之外，中國的阿里巴巴集團、騰訊控股也躋身其中，而排名前20中不見日企身影。



美中在人才數量上也壓倒他國。AI領域的研究人員數量方面，美國以佔整體約46%排名首位，中國也以約11%隨後。日本僅占3.6%，居第6位，也有意見稱到2020年AI及IT技術人員等將出現近30萬人的缺口。



危機感增強的安倍政府提出了至2025年讓全部大學生能夠學習AI相關基礎知識的教育改革等。不過，當事者中出現嚴厲意見稱，“各國在2010年代前半期採取措施，已落後一圈”（研究人員語）。



政府為進一步促進AI及數據利用，在新的經濟增長戰略中寫入通過修改《個人信息保護法》等使數據流通順暢化，以及促進投資用於手機等的高速大容量第五代（5G）移動通信系統。此外，還將在金融、交通服務等廣泛領域中利用尖端技術，提高生產效率。



自民黨在競選承諾中主張“儘早完善（成為AI開發基礎的）數據利用環境”。公明黨著眼於老齡化社會，提出推進使用自動駕駛技術等的新一代出行服務。



立憲民主黨呼籲以確保隱私等為前提利用AI，國民民主黨提倡致力於將尖端技術引進教育，提高學習效果。有關針對巨型IT企業的管制，各黨都擬加強。



日本維新會稱也將致力於加密資產（即虛擬貨幣）及其基礎技術“區塊鏈”。