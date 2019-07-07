中評關注：六合夜市韓郭比人氣　不比不知道

高雄市長韓國瑜6日逛六合夜市人潮多到寸步難行，只能被抬起向大家致意。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨初選民調8日到14日進行，韓、郭兩強競爭白熱化，而且也不約而同先後逛了六合夜市，前鴻海董事長郭台銘開心逛族一小時，高雄市長韓國瑜卻是人潮多到寸步難行只能十來分鐘快閃離開，陸軍動員的實力及民意的展現，顯然韓佔了絕對上風，郭台銘完全是鞭長莫及。



郭台銘5日來到高雄排滿一天行程，晚上更臨時新增逛六合夜市，進場地點選在自立路口與六合路口，算是後門，走了100公尺後就折返回原點離開，足足走了1個小時，沿途每一攤都打招呼致意並留下簽名，遊客也嗨翻。



郭台銘沿途上受到不少民眾歡迎及拍照，人氣度不錯，但人潮並沒有多到寸步難行，也沒有海浪波濤洶湧而至，讓“郭董”一派輕鬆逛好逛滿，沿途做足人情，讓民眾盡情捕捉畫面，不斷累積實力，但人數確實沒有多到滿出來。



韓國瑜發出全台動員令，希望海內外好朋友7月6日都到高雄觀光旅遊，更準備在六合夜市快閃跟支持者及粉絲互動，但是時間還沒到，穿著青天白日旗裝的韓粉就已經滿坑滿谷，不停湧入，而且還是車水馬龍的中山路口正門口。



韓國瑜搭乘捷運一走出捷運站，看韓臉書直播粉絲掌握正確出口，全都蜂擁上前迎接，整條街道擠得水洩不通，讓韓幾乎寸步難行，在隨扈費盡力氣保護下進入夜市十多公尺，只能讓機要秘書抬起跟眾人致意，折回搭車離開。



韓、郭陣營陸軍大比拚，韓粉展現強大自主動員能力，更具有人數上的強大優勢，韓粉更展現不離不棄精神，讓韓國瑜所到之處有如大造勢，人潮自動往韓湧進，萬人空巷、萬頭鑽動，多到不得了。

