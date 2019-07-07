第四屆京台青年創新創業大賽在京舉行

北京電子科技職業學院孫善學院長代表主辦方致辭（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京7月7日電（記者 徐夢溪）7月6日上午，第四屆京台青年創新創業大賽決賽暨第二十屆京台青年交流周活動在北京電子科技職業學院開幕。京台兩地參賽隊伍、台灣嘉賓以及參加第二十屆京台青年交流周的台生台青近400人參加了此次活動。



本屆大賽近1300餘個團隊報名，呈現規模大、質量高、交流廣、專業強等特點，以大數據、物聯網等新一代信息技術為代表的科技類創新創業項目和以體育、娛樂等文化元素為發展內核的文化創意類項目紛紛亮相。經過預賽、複賽層層選拔，京台兩地共有43個團隊晉級決賽，經由海峽兩岸投資界、教育界、產業界的16名專業資深人士。



開幕式上，北京電子科技職業學院孫善學院長代表主辦方在致辭中表示，京台青年創新創業大賽是海峽兩岸青年交流合作的重要平台和品牌，在兩岸青年人中有較大的影響力和感召力，希望參賽選手以比賽為契機，成為好朋友，結成好夥伴，在思想上加強交流，在事業上加強合作，勇做走在時代前列的奮進者、開拓者、奉獻者，為實現中華民族偉大復興奉獻自己的智慧和力量。



北京台資企業協會理事陳冠致辭表示，四屆賽事累積超過3000組台灣項目參與其中，今年的比賽共有1075支台灣隊伍報名，為四屆以來最多。他表示，青年人要抓住機遇，來大陸深入融合，希望大家未來創業能走向成功。



此次活動還邀請到老一輩科學家、中國科學院林群院士，他寄語廣大參賽選手，創新是引領發展的第一動力，是社會進步的靈魂，在“雙創”浪潮中，青年人更是不可替代的生力軍，京台青年富有想象力和創造力，理所當然應該走在創新創業的前列，讓創新成為青春遠航的動力，讓創業成為青春搏擊的舞台。希望年輕人把握好機會，勇於拼搏，敢於創新，用夢想點燃內心創新創業的激情。



本屆大賽由北京電子科技職業學院聯合北京台資企業協會共同主辦，由北京創業孵育協會、北京遠見育成科技孵化器有限公司、中關村創業大街、創業公社、啟迪之星等單位共同承辦,中國青年創業就業基金會裕元創新創業公益基金提供獎金支持。



