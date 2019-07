日本的陷阱：恢復商業捕鯨如何影響國家形象？

中評社香港7月6日電/儘管國際社會多次呼籲,但日本在過去33年來首次恢復商業捕鯨。由於日本退出國際捕鯨委員會(IWC),這麼做成為可能。



衛星新聞消息,日本當局堅稱,食用鯨魚肉是本國傳統,因此日本很早前就在籌謀退出國際捕鯨委員會。俄羅斯科學院莫斯科國際關係學院經濟和社會部門負責人瓦西里· 什維德科相信,在此情況下,日本政府成功挑選了一個時刻,目前日本正在進行議會選舉,上述步驟成為有利於執政黨的加分項。他說:“俄羅斯漁民組織多年來一直在政府中就這個問題進行遊說。因為他們認為,自己因鯨魚捕獵禁令而遭受了極大損失。日本退出國際捕鯨委員會向他們表明,執政內閣關心本國漁業的利益。”但是,有數據表明,鯨魚的數量在過去30年間得到了恢復。現在已經可以恢復捕鯨業,且不會帶來生態損失,也無需擔憂破壞它們的種群。更何況,東京強調,這將不是不受控制的捕鯨業,而是按照配額進行,而且規模有限。



從1987年起,日本每年都在科研項目的框架下獵殺200到1200頭鯨魚。現在日本當局確定了配額:今年年底前獵殺227頭三種鯨魚。



什維德科認為,雖然鯨魚肉在日本的受歡迎程度已經不像過去一樣高,但把鯨魚肉保留在日本人的食譜中仍然是民族的珍寶。



他說:“這些年來,日本攤位上的鯨魚肉變成了美食,不再是日常消費的食品。但是,消費鯨魚肉盡顯尊貴。餐廳中的鯨魚肉對遊客來說可能具有吸引力,就像異域風情元素一般。”



在19世紀20世紀初,鯨魚曾因捕鯨業的流行而處於瀕臨滅亡的邊緣。當時,挪威、英國、美國、俄羅斯、日本曾經是世界捕鯨業的領先國家。20世紀初的主要捕鯨地區是南極。



1946年,為保持鯨魚種群,規範捕鯨業的發展,簽訂了《國際捕鯨管制公約》(International Convention for the Regulation of Whaling)。按照公約成立了國際捕鯨委員會(IWC — International Whaling Commission)。美國、英國和蘇聯於1948年成為成員國,日本1951年成為該組織成員國。



從1986年起,國際捕鯨委員會暫時中止商業捕鯨業,以使各類鯨魚種群數量得到恢復。