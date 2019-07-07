中評關注：韓觀光日造勢　高雄市民有情緒？

中國國民黨高雄市長韓國瑜6日現身六合夜市，韓粉全部聞風而至。（中評社 ） 中評社高雄7月7日電（記者 高易伸）選在中國國民黨2020初選前夕的黃金周，高雄市長韓國瑜“技巧性”地邀約韓粉“全副武裝”來高雄觀光旅遊，催出“另類”的造勢風格，以“線索式”的設計，讓韓粉心甘情願自掏腰包觀光，順帶吃吃喝喝活絡庶民經濟。捕捉“野生韓國瑜”的橋段設計高明，短短一日內再次累積韓“選2020”的能量，但看在高雄市民眼中，內心多少不是滋味，也不一定會全盤接受。尤其當外縣市韓粉跑來高雄大喊“韓國瑜選總統”時，多少又傷害了高雄市民的心。



韓國瑜從6月起便每週在外縣市造勢，行經之處包含台北、花蓮、雲林、台中、新竹及昨日的高雄。如此安排不僅是維繫韓流熱度，更是確保自己的選情能在國民黨內的初選賽制中，不被作手的可能性。為了確保領先與勝利的果實，才更需要以“外場形式壓迫內場局勢”，訴求藍營一場公平、公正、公開的初選民調結果。



韓國瑜的號召力確實是當前藍綠政壇第一人，韓粉去年協助國民黨翻轉高雄，但歷經這幾個月以來的種種打擊，韓粉似乎更加狂熱與團結，過程中也讓不少中間選民、高知識份子產生疑慮或轉身離開。韓粉的角色及價值，其實正面臨著質變與量變的挑戰。



“韓國瑜還是當初那個韓國瑜嗎？”這是很多理性選民的疑惑，也是韓國瑜個人早已意識到的危機。因此他才會在新竹造勢大會上，再次向支持群眾喊話，強調“韓國瑜還是韓國瑜”的不變呼籲。



6日的韓粉遊高雄確實為在地帶來了些許的一日經濟與消費額，但曇花一現並非經濟良策，只能視為一帖強心針。如今韓粉期待韓市長能更進一步帶領台灣朝向“台灣安全、人民有錢”的願景邁進，卻也跟高雄市民產生劇烈矛盾。



韓國瑜要爭取大位，對高雄市民的情緒必須好好交代，對於韓流同溫層的僵化，更須想辦法突破，納百川才能成就大海，如何思考用“加法”去打選戰，而不是“減法”，否則韓流來得快，去的會更快。



韓國瑜昨日選在六合夜市快閃現身，韓粉擠爆六合夜市蔚為壯觀，跟5日造訪同一地點的黨內對手郭台銘互別苗頭意味濃厚。郭根本無法跟韓相比，但如何消除外界對韓國瑜與韓粉的“政教合一”的戲謔？善用這股民心而非讓它扣分？韓當然可以直接對賭至2020，但能否成功，過程有沒有變數，都還是未定之天。