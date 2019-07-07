中評關注：韓粉湧進六合夜市　執行四光指令

大量韓粉湧進六合夜市吃美食。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜發出7月6日全台動員令，到高雄執行吃光、喝光、買光、錢花光的“四光”，促進庶民經濟，韓國瑜快閃現身的六合夜市也聚集上千韓粉，人潮擠進夜市攤位消費，幾乎每攤都出現排隊人潮，留下都是身穿青天白日衣韓粉逛夜市的畫面。



韓國瑜日前發起7月6日全台動員令，號召韓粉到高雄旅遊觀光，執行“四光”指令，把高雄吃光、喝光、買光、錢花光。高雄市“觀光局”也趁勢推出“高雄觀光日”，推出一系列活動，更有20個市府網紅快閃點，有機會捕捉野生的韓國瑜。



20個快閃點其中之一包知名景點六合夜市，也是眾多韓粉集結最有希望看到韓國瑜的地點，預定的下午6時一到，中山路及六合路口的入口處，早已擠滿人山人海，身穿明顯青天白日旗裝的韓粉，將現場包圍的水洩不通，幾乎是萬人空巷，甚至有大旗隊出現。



韓國瑜從中央公園搭乘捷運抵達美麗島站，走出站後立刻被歡迎聲、及群眾團團包圍，人潮多到寸步難行，畫面猶如造勢大會的“大進場”，現場更擠到滿身大汗，根本無法前進，韓國瑜也只能再被高高抬起跟所有人揮手致意，決定折返離開，臨時改去愛河快閃唱歌。



這場活動聚集許多韓粉，而知名的韓流人物鋼鐵俠徐正文、貼紙哥、背影哥，也意外湊在一起，大方讓粉絲們依序合影，滿足韓粉的心。



而韓粉們等韓國瑜離開之後，人潮也逐漸轉往夜市內將近400攤攤位消費享受美食，入口處最知名的“韓流五虎將”杏仁哥杏仁茶攤位、還有旁邊的文山伯虱目魚湯攤位，馬上吸引許多人排隊，更排到30公尺外，十分可怕。不少攤位也都擠滿客人，攤商樂的笑呵呵，也忙得不可開交。



有從桃園來的韓粉告訴中評社自己安排來玩一天，高鐵費用不算，更準備新台幣8000元準備花光光買一堆伴手禮回去送親友。也有從北部來的韓粉夫妻開車下來玩三天兩夜，餓到受不了無法再排隊，只好趕緊到六合夜市旁的民主路吃飯，直呼“人潮真的很嚇人！”