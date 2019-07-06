外交部駐港公署嚴詞批駁前港督有關香港的謬論

中評社香港7月6日電／針對前港督彭定康日前在英國《金融時報》撰文就當前香港形勢發表的謬論，外交部駐香港特區特派員公署負責人6日發表談話予以嚴詞批駁，要求彭定康尊重事實，擺正位置，停止欺世盜名的謊言和荒唐錯位的表演。



新華社消息，該負責人表示，香港回歸祖國22年來，中國中央政府始終嚴格按照憲法和基本法辦事，堅定不移地貫徹落實“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的方針，取得舉世公認的成功。香港持續保持繁榮穩定，經濟總量較回歸時翻了一番，連續20多年被評為全球最自由的經濟體，國際影響力和競爭力大幅提升；香港的法治水平全球排名從1996年的60多位大幅躍升到2018年的第16位；香港民眾從殖民時期的“二等公民”到真正實現當家作主，依法享有殖民時期根本沒有的民主權利與自由。這是彭定康無法否認的事實。



該負責人反問，反觀150多年的英國殖民統治，殖民統治者賦予過香港民主嗎？港人擁有過自由權利嗎？港人有過自主選舉產生領導人和立法機構的權利嗎？作為末代港督的彭定康，你是經過民主選舉產生的嗎？一個昔日殖民政府的末代港督，不反省自己統治香港時期的不民主、不自由，反而批評回歸後香港缺乏民主與自由，還以香港人權與自由的“守護者”自居，這是何等的無恥與荒唐？



該負責人指出，7月1日，香港部分示威者用毒性化學粉末攻擊警察，以極端暴力的方式衝擊立法會大樓，肆意毀壞樓內設施，罪行確鑿，令人發指。暴力就是暴力，任何訴求都不能成為採取極端暴力的借口。



該負責人表示，當香港社會在承受極端暴力創傷的時候，在國際社會同聲譴責暴力的時候，彭定康顛倒黑白，故意混淆暴力活動與和平示威，惡意中傷那些揭露譴責暴力的正義之聲，別有用心地對嚴重違法暴力行為“選擇性失明”，尋找種種借口為極端暴力分子開脫，這是對暴力行為的縱容，對法治精神的褻瀆，對香港法治的踐踏，對絕大多數香港居民權利與安全的傷害，喪失了起碼的是非標準和道德良知。



該負責人強調，彭定康反覆拿《中英聯合聲明》說事。需要再次強調的是，《聲明》解決了歷史遺留的香港問題。隨著香港回歸、過渡期工作的結束，《聲明》中與英國有關的權利義務已經履行完畢。1997年7月1日，中國恢復對香港行使主權，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管治。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。如果說英方還有什麼責任的話，那就是切實恪守國際法中關於尊重別國主權、不干涉別國內政的基本原則，多做有助於香港繁榮、穩定、安寧的事，而不是相反。



該負責人表示，中國作為負責任的大國，是聯合國安理會常任理事國，是和平共處五項原則的倡導者和踐行者，是國際規則的堅定維護者。中國從來重諾守信，帶頭模範遵守國際法和國際關係基本準則。彭定康在肆意詆毀特區政府、抹黑中國形象、挑撥中國與世界關係的同時，自己卻大言不慚地要求英國政府施壓特區政府撤回“修例”，威脅中國政府不遵守承諾會面臨嚴重後果，這是公然踐踏尊重主權、不干涉內政等國際公認的國際法和國際關係基本準則，再次暴露了彭定康典型的“雙重標準”和無賴嘴臉！



該負責人說，歷史車輪滾滾向前。但彭定康還沉迷在殖民主義的夢幻中不願醒來，不願正視香港已經回歸中國22年的現實。多年來，他頂著“末代港督”的可悲頭銜，不停上演著螳臂當車、“跳梁小丑”般的把戲，歇斯底里、不自量力地反中亂港，其行可鄙，其心可誅，遭到了包括香港同胞在內的全體中國人民的齊聲譴責和共同唾棄。



該負責人強調，香港是中國的香港。我們堅定不移維護國家主權安全和香港繁榮穩定，堅定不移反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務。我們再次正告彭定康，認清中國發展不可阻擋的歷史大勢，尊重“一國兩制”成功運行的鐵的事實，擺正位置，立即停止干涉香港事務、破壞中英關係的錯誤言行，反躬自省，糾正錯誤。