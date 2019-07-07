劉結一寄語青年：以家國天下為己任

中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一6日上午出席第二屆海峽兩岸青年發展論壇開幕會並致辭。在致辭中，劉結一表示，今天，兩岸青年正處在中華民族繁榮發展的新時代，既面臨難得的建功立業的人生際遇，也肩負著實現中華民族偉大復興的時代使命。希望兩岸青年以“家國天下”為己任，珍惜韶華，努力拼搏，把個人夢想融入祖國富強和民族復興的光榮事業，共同承擔時代賦予的神聖使命。為此，要做搏擊時代的奮鬥者，要做推動兩岸關係和平發展的踐行者，要做弘揚中華優秀傳統文化的有心人，要做助力實現中華民族偉大復興的追夢人。



劉結一指出，海峽兩岸青年發展論壇作為兩岸民間機構共同主辦的兩岸青年交流合作平台，應時而生，乘勢而起，受到兩岸各界廣泛關注。今年舉辦第二屆論壇，以“攜手共創美好未來”為主題，立足當前，著眼長遠，聚焦新時代兩岸青年的共同責任和使命，相信一定會為兩岸青年相互學習借鑒、共同成長進步提供助力，也將對維護兩岸關係和平發展、促進兩岸同胞心靈契合發揮積極推動作用。



他說，青年是時代的先鋒，是“早晨八、九點鐘的太陽”，充滿蓬勃朝氣，在座青年朋友們都屬於這個光彩亮麗的群體。青年是國家的希望和民族的未來，中國的前途屬於青年，民族的復興依靠青年，在座青年朋友既與有榮焉，也責無旁貸。習近平總書記今年5月在紀念五四運動100周年大會上的重要講話中，對新時代中國青年提出了要求和期許。在今年初《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話中，習總書記也鼓勵兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。習總書記的重要講話為我們辦好論壇、做好青年工作，推動兩岸青年增進了解、加強交流、凝聚共識、共謀發展，提供了重要指引和遵循，我們認真貫徹落實。希望兩岸青年認真領會習總書記重要講話的豐富意涵和實踐要求，身體力行，努力為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程、實現中華民族偉大復興作出應有貢獻。



劉結一表示，近年來，我們深入貫徹落實習總書記對台工作重要論述，秉持“兩岸一家親”理念，堅持以人民為中心的發展思想，把台灣同胞作為自己的親人，努力做到像為大陸百姓服務那樣造福台灣同胞。我們持續擴大兩岸經濟文化交流合作，不斷深化兩岸融合發展，逐步為台灣同胞特別是台灣青年來大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，不斷擴大台灣同胞受益面和獲得感。比如大陸方面從2017年10月起放寬台灣高中畢業生憑“學測成績”申請大陸高校的標準，“均標”以上就可以申請。我們積極推出並認真落實“31條措施”，各地各部門陸續出台更具體、更有特色、更具操作性的實施辦法，包括浙江出台“76條實施意見”等，為台灣青年提供了更好政策條件，帶來更多好處和便利。我們努力為台灣青年來大陸發展營造更好環境，積極搭建平台，相繼授牌設立76個兩岸青年就業創業基地和示範點，成為兩岸青年交流的橋梁和台灣青年來大陸發展的重要平台，產生良好示範帶動效應。剛才車俊書記宣布了5條新的充滿機遇的措施，一定會為廣大台灣青年在浙江發展打開更廣闊天地。在新時代大陸充滿機遇的廣闊天地裡，我們會像關愛大陸青年一樣關注台灣青年的所思所憂所盼，為台灣青年辦實事、解難事，提供良好發展條件。希望也相信廣大台灣青年都能施展才華，不斷進步，創造既屬於自己也屬於民族的美好未來。

