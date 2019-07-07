惠及台青　浙江省委書記車俊：再出五大舉措

浙江省委書記車俊（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）浙江省委書記車俊6日上午出席第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”開幕式並致辭。在致辭中，車俊宣布，浙江正式出台五大舉措，以以貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，分別是：一、深入開展中央惠台“31條措施”及浙江省“76條實施意見”落實年活動，確保各項惠及台胞政策措施落地生根、開花結果。同時，也將根據形勢的發展，進一步加強政策研究儲備，適時推出新的惠台政策。二、向台灣青年提供3000個實習就業崗位，其中浙江省民營企業、國有企業、金融機構和事業單位提供1800個崗位，台資企業提供1200個崗位。三、每年提供不少於1000個台灣青年免費電商培訓名額，助力台灣青年融入數字經濟發展。四、推動包括浙江大學、中國美術學院在內等知名院校在內的浙江29所高校開放招收台灣學生，為台灣學生來浙就讀創造更好的條件。五、鼓勵支持台灣青年來浙創業發展，支持台灣青年創客參與在浙江省舉辦的中華設計獎、中國優秀工業設計獎、中國設計智造大獎等重要設計大賽，分享浙江創新發展機會。



車俊首先介紹了浙江省的概況。他表示，浙江地處中國東南沿海、長江三角洲南翼，陸域面積10.55萬平方公里，人口5700多萬，是中國革命紅船起航地、改革開放先行地、習近平新時代中國特色社會主義思想重要萌發地。浙江經濟比較發達。2018年，全省生產總值56197億元，增長7.1%，其中數字經濟核心產業增加值5548億元，增長13.1%。財政總收入11706億元，一般公共預算收入6598億元，分別增長13.6%和11.1%。今年一季度，全省生產總值增長7.7%。浙江企業活力強勁。浙江是民營經濟大省，平均每9個浙江人中就有一位老板，每26個浙江人中就擁有一家企業。2018中國民營企業500強，浙江占93席，居全國首位，有阿里巴巴、海康威視、吉利汽車等一大批知名企業，民營經濟已成為浙江經濟主體和主要增長動力。浙江國有經濟也得到了較好發展，2018年，浙江省市兩級國資監管企業實現營業收入1.34萬億元、利潤總額613億元；年末資產總額4.17萬億元、淨資產1.32億元，這兩項指標均位居全國前列市場開放度比較高。2018年，浙江進出口總額28519億元，增長11.4%，其中出口份額占到中國大陸的12.9%。目前，有600多萬浙商和200多萬浙商分別在省外、境外投資創業。義烏是買全球、賣全球的世界小商品之都，擁有全球最大的小商品批發市場，每年50萬人次外商入境採購，1.5萬名外商常駐採購。寧波舟山港2017、2018連續兩年貨物吞吐量超10億噸，是全球唯一的超“10億噸”超級大港，去年集裝箱吞吐量首超2600萬標準箱，居世界第三。浙江城鄉、區域、經濟社會發展都比較均衡。浙江的11個設區市，人均GDP、人均收入總體上相差不是太大，即便是些在浙江相對發展滯後的縣，也基本上都達到或超過了全國平均發展水平以上。浙江城鄉居民人均可支配收入已分別連續18年和34年居全國各省區首位，2018年，城鄉居民人均收入分別達到55574元和27302元收入比縮小至2.04：1

