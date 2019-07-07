洪秀柱：青年合作是兩岸走向光明最佳途徑

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱6日出席第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”開幕式並致辭。她指出，如今，兩岸都面臨著經濟轉型，台灣青年靈活、有創意，活潑而開放；而大陸的青年拼搏、有“狼性”，積極敢闖。兩岸青年具備互補的條件，因此大陸方面可以考慮針對5G、IC、AI、文創等領域，鼓勵優秀台灣青年來大陸創業發展，引進創意、知識，以及不同的思維模式，讓兩岸青年放眼全球市場，聯手走向世界，共創奇跡。讓兩岸青年的和平與合作寫下更多精彩的故事。這才是兩岸從低谷走向光明的最佳途徑。



洪秀柱說，在座的年輕朋友們或許不知道兩岸經過幾十年嚴重的對峙、再到融冰、和解所走過的這段非常艱困的路。到近年來，我們發現，兩岸之間又從春暖花開轉變為冷冽的氣息。其中關鍵的改變就是2014年台灣的一場學運，這不僅讓國民黨再度失去政權，也掀起了台灣內部“反中”、“恐中”的氛圍。而且，在“台獨”勢力不斷地操控、渲染之下，造成不少台灣的年輕世代對大陸抱有負面印象。再加上2016年民進黨上台後，對兩岸發展的阻撓、限縮，乃至扭曲，更使得兩岸的關係發生了深層變化。要知道，兩岸一旦脫離和平發展的政策，就意味台灣跟大陸的決裂更早，而“台獨”一旦成真，必將牽動大陸內部各種形式的分裂，更將對大陸的民族獨立和東亞國際秩序造成嚴重的衝擊。倘若大陸一旦被迫對台動武，台灣的慘況自然，然而大陸要付出的代價也恐怕會對大陸的經濟跟國際的形象造成嚴重的倒退跟傷害。嚴重的是，兩岸同胞相殘的仇恨也將世代蔓延，禍延子孫。這更是我們中華民族最劇痛的撕裂和悲劇。



她說，一棟房子如果裂開，是撐不久的，禁不住風吹雨打，最後必將倒塌。同樣，一個民族或一個國家的分裂，都注定會走向鬥爭衰敗，甚至招來戰禍跟滅亡。我們看得到，世界上有多少國家因為分裂或內戰而生靈塗炭、死傷無數。現在的國際社會，彼此是唇齒相依、相互依賴。武力的征戰只會帶來毀滅、動亂與混亂，絕不會帶來真正的人心團結。因此，和平是不容置疑的普世價值跟最高的道德。為了千萬人民的安全與福祉，和平更是兩岸同胞必須面對的重大抉擇。唯有和平，才能使兩岸走向一家親，使偉大復興的中國夢有實現的可能和希望。



洪秀柱表示，兩岸分離70年，由於不同的政治體制、教育思想、生活觀念和價值信仰，使得兩岸的青年有不同的認知。但是，相信我們只要秉執善意、正向思考，增進更多的理解包容，自然能夠有更多的同理心來看待彼此經歷的難題跟不幸。

