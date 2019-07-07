美麗西子湖畔　兩岸青年共度嘉年華

民樂演奏《龍騰虎躍》（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）“青春作伴夢想共，美好時代攜手創，中華民族同根源，兩岸情深一家親。”6日晚，伴隨著浙江衛視知名主持人華少和伊一吟誦的一首打油詩，第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”嘉年華暨閉幕會拉開帷幕。



由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、台灣中華青雁和平教育基金會共同主辦。論壇主題為“攜手共創美好的未來”，寄寓兩岸青年協力奮進，共享時代發展機遇，共擔民族復興大義。



來自海峽兩岸的900多位優秀青年代表歡聚在西子湖畔，共襄此次盛舉。在經歷了白天開幕式的莊嚴隆重、主論壇的思想碰撞、分論壇的觀點探討之後，晚上的嘉年華無疑是所謂的青春專場。



嘉年華分為三個篇章，分別是“青春綻放”、“攜手同行”和“共創未來”。



“青春綻放”篇由一曲氣勢壯闊、富有激情的民樂演奏《龍騰虎躍》開啟。民樂之後，緊接著登場的是朝氣蓬勃的花樣籃球表演，更有精彩絕倫的歌舞表演《青春紀念册》、《最相愛的朋友》、《吉祥天》。



第二個篇章“攜手同行”篇亦是看點不斷。極富創意的節目《當民謠遇上越劇》將傳統的越劇和抒情的民謠結合在一起，不想竟碰撞出了甚是美妙的花火。藝術都可以這樣融合和相通，遑論兩岸同胞？在互動短片《我等你》中，兩岸同胞那份血濃於水的深厚情誼、那份對骨肉至親的依戀期盼被表現的淋漓盡致。



“共創未來”篇包含著對兩岸青年的美好期待。正如兩位主持人所言，“恰同學少年，風華正茂，揮斥方遒。俯仰成詩，青春滿是傲嬌。這是長江後浪推前浪的歷史規律，也是一代更比一代強的最好時代。新時代是中華民族大發展的時代，也是兩岸青年同奮鬥共繁榮的時代。參天之木，必有其根；懷山之水，必有其源。兩岸各具風采，奮楫勇進，只要我們和衷共濟、齊心協力，就一定能夠共創中華民族偉大復興的美好未來。”

