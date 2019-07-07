畢克新：完善監管　保障供澳食品農產品質量

國家海關總署進出口食品安全局局長畢克新（中評社 秦正陽攝） 中評社江門7月6日電（記者 秦正陽）在7月5日於廣東江門舉行的“澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”上，國家海關總署進出口食品安全局局長畢克新介紹了內地供澳食品農產品安全監管措施相關情況。他表示，內地海關和澳門特區政府攜手保障了供澳食品農產品的質量安全，建立了完善的檢測檢疫制度，保障了澳門的舌尖上的安全。



畢克新介紹說，從上世紀六十年代開始，在內地物資極其匱乏的情況下，國家開通“三趟快車”，風雨無阻地將內地食品農產品供往港澳。澳門回歸以來，內地與澳門建立了完善的聯合保障機制，內地海關始終把保障供澳食品農產品安全供應作為重要任務來抓。



畢克新表示，2018年4月，中央將原出入境檢驗檢疫的職能劃入到海關總署，自此中國海關全面承擔了保障食品農產品安全供澳的重要職責，讓廣大的澳門同胞切身感受到祖國大家庭的溫暖，分享“一國兩制”成功實踐和祖國改革發展的紅利。



他說，為了更好地保障澳門同胞舌尖上的安全，內地海關採取了從一系列的安全監管措施，並建立了完善的檢測制度。海關食品農產品檢測實驗室有完善的檢測技術，過硬的檢測能力，檢得快，檢得准，為供澳食品農產品安全保駕護航。澳門特區政府也會經常有官員到內地的種植場、養殖場、加工工廠巡視，內地海關也會邀請境內內外媒體與澳門社會各界了解相關情況。



“澳門回歸20年來，內地和澳門勠力同心，共同保障了供澳食品農產品的質量安全。”畢克新指出，未來內地與澳門必將總結已有的成功經驗，繼續把供澳食品農產品質量安全擺在重要位置，相信內有內地海關和澳門同胞的共同堅守，澳門這座世界美食之都將更加魅力四射。



“澳門社會經濟發展與粵港澳大灣區建設學術研討會”7月5日在廣東江門舉行，此次研討會由五邑大學與中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院聯合舉辦。45位與會學者圍繞“澳門回歸與‘一國兩制’的重要實踐”、“澳門定位與中國－葡語國家合作”、“一帶一路與粵港澳大灣區前景”和“粵港澳大灣區規劃與江門市發展定位”四大主題展開討論。並在會議期間考察江門五邑華僑華人博物館，了解五邑籍華僑華人在海外的艱辛創業以及回報家鄉的感人故事。

