第二屆青發論壇圓滿結束　熊建平致閉幕辭

中共浙江省委常委熊建平出席閉幕式並致辭（中評社 海涵攝） 中評社杭州7月7日電（記者 海涵）由海峽兩岸交流中心、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會、中華青雁和平教育基金會共同主辦的第二屆“海峽兩岸青年發展論壇”於6日晚舉行閉幕會。中共浙江省委常委熊建平出席閉幕式並致辭。他表示，連續兩年舉辦的“海峽兩岸青年發展論壇”，受到了兩岸青年人的高度關注和積極參與，已成為兩岸青年交流借鑒、互融合作共謀發展的重要活動平台。真誠希望，兩岸青年攜手共進，熱忱歡迎更多台灣青年來大陸、來浙江發展事業，共享發展機遇，共同築夢逐夢圓夢！



熊建平說，今年是《告台灣同胞書》發表四十周年，習近平總書記發表了重要講話，全面闡述立足新時代、在中華民族復興的新征程中推進祖國和平統一的重大政策主張，在海峽兩岸和國際社會引起了強烈反響。我們高興地看到，習近平總書記重要講話發表以來，浙台兩地青年勇擔重任、團結友愛、攜手打拼，為促進浙台交流合作、推動兩岸關係和平發展貢獻了青春力量。我們高興地看到，連續兩年舉辦的“海峽兩岸青年發展論壇”，受到了兩岸青年人的高度關注和積極參與，已成為兩岸青年交流借鑒、互融合作共謀發展的重要活動平台。我們高興地看到，兩岸同胞同根同源、同文同種，在這個平台裡，大家一起相知相識，起交融契合，兩岸青年完全就是“天然親”“自然熟”。



他表示，國家的希望、民族的未來在青年。青年興則中國興，青年強則中國強。浙江是台灣青年創業的沃土，我們始終本著“兩岸一家親”的理念，一直致力於為兩岸青年創造更加廣闊的發展舞台。全面落實惠及台灣同胞的“31條措施”和我省“76條實施意見”，為台灣青年在浙江學習、生活、創業、就業提供良好條件。我們真誠希望，兩岸青年攜手共進，熱忱歡迎更多台灣青年來大陸、來浙江發展事業，共享發展機遇，共同築夢逐夢圓夢！我們真誠希望，兩岸青年通過本次論壇和明天開始的三個研習營，進一步增進了解、建立聯繫、增進友誼。我們真誠希望，大家回去之後，把浙江的故事、友誼的種子播撒開來，讓更多的兩岸青年共享新時代發展機遇和攜手共創美好未來！



