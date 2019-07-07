快評：賣水果也禁？權力下架前的最後瘋狂

中評社快評／台灣當政者揚言，將完成“中共代理人”修法，全面嚴格規範人民、法人、團體前往參加大陸所舉辦的會議，等等，此舉引來外界全面關閉兩岸民間交流的質疑。對兩岸關係發展而言，這是名副其實的“惡法”。



此前，台灣執政當局已完成所謂“國安五法”的修訂，包括：“刑法部分條文修正案”、“國家機密保護法部分條文修正案”、“兩岸條例增訂第五條之三修正案”、“國家安全法”部分條文修正、“兩岸條例部分條文修正案”等，完全將大陸視為敵國、境外敵對勢力。



依台灣當政者的說法，“國安五法”已完成最後一塊拼圖，將成為“國家戰略”思維最後的支撐點。台灣當政者意猶未盡，還要推動關於“中共代理人”的修法。台灣當政者目前擁有“立法院”多數席位，而在野陣營又弱不禁風，“中共代理人”的修法，通過是遲早的事。



“中共代理人”修法的要害在哪里？要害在扣台灣全體民眾的“紅帽”，兩岸交流可能因此被全面關閉，台灣所有前往大陸交流的綠營人士，也都可能全部犯法。台北市長柯文哲認為，“法是這樣，先不要把人家當壞人”；台灣工商團體痛斥這將是“綠色恐怖”，目前兩岸間本來就多靠民間交流維持，修法將使溝通管道完全封閉。



國民黨“總統”初選參選人朱立倫說，蔡當局把農產採購列為“國安”問題是亂扣帽子、走火入魔；國民黨前主席洪秀柱說，民進黨政府近期一連串極具針對性的修法，是意圖扼殺兩岸聯繫、阻斷台灣未來生路，讓台灣徹底變成一座孤島；國民黨“立委”費鴻泰說，這是蔡英文專制的最後一哩路。



僅以外銷水果為例，台灣“調查局長”呂文忠證實，“調查局”確有針對特定目的境外資金，列“國安”蒐報重點，追查是否違法。這等於說，賣水果到大陸也禁！朱立倫說蔡當局動不動用“國家安全”扣帽子，已走火入魔，可謂一針見血。



這可說是台灣當政者權力下架前的最後瘋狂，它必然引發、加深民怨。藍營支持者說，明年1月大選唯有讓民進黨下台，才可能遏阻這種自毀的瘋狂。