徹查“水幕”黑幕，制度漏洞亦需填補

中評社北京7月7日電／就備受關注的“張家口市萬全區水幕電影項目”問題，日前河北省委書記王東峰、省長許勤作出批示，要求認真調查核實，依法依規依紀嚴肅處理。目前，相關調查工作正在進行中。（7月1日《新京報》）



一些黑幕、潛規則，總是由業內“深喉”揭開。此前導演陳曦網絡曝料：萬全區斥資4000萬元拍攝水幕電影，大部分用於硬件設施；其中分出1280萬元，從武漢楚坤文化科技公司走賬，用於影片拍攝。閆某因不會影片拍攝，以400萬元的價格轉給方某，方某又以220萬元轉給劉某……多人倒手之後，最終李某以不到135萬元敷衍了事拍的片子交差。雁過拔毛之下，大量公帑就這樣流入私人腰包。而陳曦作為李某團隊導演，因4.5萬元導演費被拖欠，憤而舉報。



而斥巨資於“水幕電影項目”的萬全區，在斥資之時的去年上半年，還是尚未脫帽的國家級貧困縣。調查顯示，去年萬全區本級財政扶貧投入才3300多萬元；大手一揮，就是斥資4000萬用於水幕電影項目，其中1280萬元純粹用於影片攝制，真不啻是主次不分，不重民生重“形象”，打腫了臉充胖子。



說其大搞形象工程，其實，連個形象工程都搞得不倫不類不像樣子。萬全區當地多風且風大，本就不適合搞水幕電影，上演效果自是無從提起。所以，從“水幕電影”項目立項之初，就是個“拍腦袋”工程，欠缺了科學決策，無非是大肆揮霍而已。



至於被曝光的“層層轉包”——1280萬元影片攝制項目投入款，被當唐僧肉，大家都來咬一口，最終只以不到135萬元拍出的片子交差，如果情況屬實，更暴露出招標方對項目事中監管付之闕如的問題。“層層轉包”，本就是法律明禁的行為。如果中標之後還允許轉包或擅自分包，那就消解了招投標制度的價值。



《招標投標法》第59條明文規定：“中標人應當按照合同約定履行義務，完成中標項目。中標人不得向他人轉讓中標項目，也不得將中標項目肢解後分別向他人轉讓。中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應當具備相應的資格條件，並不得再次分包。”



近期因“層層轉包”引發公眾強烈關注的公共事件，當然並不止此一例；譬如，還有青島市地鐵施工方劉飛雲自我舉報偷工減料事件。青島地鐵1號線一項目，從總包葛洲壩電力公司，到末端施工方青島遠望公司，該工程中間經過了多次倒手；項目資金被分肥後，末端施工方青島遠望不得不按上一級發包方的要求，偷工減料、不按圖紙作業；最終，因利益糾葛，以及顧忌日後一旦發生事故被追責，施工方負責人劉飛雲憤而舉報。



如今，兩地相關部門，都各自介入事件徹查，相信分肥的利益鏈條並不難被梳理清楚，個中有無什麼貓膩也終將水落石出，相關責任、失職人員會被順藤摸瓜揪出來，依法依規依紀受到嚴肅追責。而事件的徹查固然是一個方面；制度層面的亡羊補牢，堵塞漏洞，同樣不可或缺。



違法層層轉包，其實不謂新鮮。《招標投標法》中，第76條對中標人違法轉包、分包，也設置了種種罰則，諸如罰款、沒收違法所得、責令停業整頓、吊銷營業執照。但如果違法轉包、分包，是得自招標方的默許、縱容，或者是其疏於監管所導致的呢？《招標投標法》中，卻沒有對相應的招標方設置罰則。這樣，就很容易導致一種局面：違法轉包、分包後，只要不出事兒、不被揭發，那就形成一種你好我好大家好，見者有份、利益均沾的局面，招標方也睜只眼閉只眼；而一旦出了事，或被揭發，那就所有責任都推到違法轉包、分包的中標人及轉包、分包的各參與方身上，而招標方則以一副超然姿態置身事外。這也已為諸多現實案例所驗證。



所以，有必要亡羊補牢，在該法中，就招標方對“層層轉包”應付的連帶責任，作出明細規定，設置罰則。一則，有利於倒逼招標方加強項目的事中監管，而不是做起不聞不問的撒手掌櫃，甚至是與違法轉包、分包方形成默契、沆瀣一氣，存在利益勾結貓膩；二者，一旦發生違法轉包事件，給公共利益造成損失，也可在此權責明確基礎上，去進一步追究相關人員涉嫌玩忽職守等職務犯罪的刑事責任。



來源：中國網 作者：於立生

