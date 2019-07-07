別讓日韓齟齬阻礙東亞自貿區合作

中評社北京7月7日電／根據共同社報道，日本經濟產業省7月1日宣布，將對用於智能手機、電視機的半導體製造過程中需要的3種材料向韓國加強出口管制，即 “氟聚醯亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”。日本首相安倍晉三當天在接受《讀賣新聞》採訪時強調，此舉並不違反國際貿易原則，與自由貿易無關。與此同時，韓國方面在1日召見日本駐韓國大使進行抗議，韓國外長康京和2日表示將商討反制措施。



自去年下半年至今，日韓關係持續低迷，特別是在剛剛結束的大阪G20峰會上，安倍首相與韓國總統文在寅也並沒有舉行任何會談，儘管兩國外長有短暫的交談，但也未取得任何共識。因此，日本突然宣布加強對韓國出口限制，必將令日韓關係雪上加霜。



日本此次加強對韓出口管制的舉措看似突然，但想必也是籌劃已久的。由於去年至今先後發生了韓國最高法院圍繞日企二戰期間強征勞工的判決、韓國政府解散由日本政府出資10億日元設立的“和解與治愈基金”、日韓火控雷達事件等，使得日韓關係受到嚴重衝擊，日本民間“反韓”情緒高漲，根據日本言論NPO不久前發布的民調顯示：約有50%的日本受訪者對韓國持“不好的印象”。



在這樣的輿論氛圍下，日本政府從年初開始就商討報復韓國的措施了，現在，日本政府決定對韓國出口的半導體材料加強管制，其實也是報復韓國的手段之一。而之所以選擇“氟聚醯亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”，主要在於日本在這三個領域占據了壓倒性的國際市場份額，韓國對日本依賴較強。有韓媒報道稱，韓企在“氟聚醯亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”存量最多也就能堅持3個月，短期內難以找到替代品。



此外，日本政府選擇這樣一個時間點也在於參議院選舉即將舉行，通過加強對韓出口管制，安倍政權既展現出了強硬的外交姿態，又順應了當下日本的社會民意，從而為執政黨贏得選舉增添了一分把握。



當然了，鑒於韓國是日本的第三大貿易夥伴國，兩國相互間的經貿依賴度高，所以日本在半導體材料出口方面對韓國的管制，也必將會衝擊到自身。同時，在剛剛結束的大阪G20峰會上，日本高舉“維護世界多邊自由貿易”的旗幟，而如今去幹起了違反自由貿易的事情，這令人感到遺憾，也讓人不得不質疑日本在維護世界多邊自由貿易方面的誠意。目前來看，此次的日韓紛爭在短期內不會解決，而且暫時也看不出緩和的跡象。至於如何走出當前的僵局，無疑考驗著兩國政治家的智慧。



日本與韓國均為中國的重要鄰國，儘管當下的日韓紛爭屬於兩國之間的事務，但是從中日韓三邊關係，特別是發展中日韓自貿區的角度而言，穩定的日韓關係無疑是有利於東北亞地區，乃至亞太地區的繁榮與穩定。



實際上，回顧觀察最近幾年的中日韓關係其實可以發現，先是“薩德”問題導致中韓關係驟降、接著日本在歷史和領土問題上的言行又使得中日關係、日韓關係走低，中日韓三國地理位置接近、社會文化相似，但近年來的中日韓關係卻並不理想。



如今，中韓關係、中日關係好不容易得到改善，日韓之間卻又發生了“黑天鵝”事件，這不得不令人感嘆中日韓合作之難。特別是在當前貿易保護主義在全球範圍內抬頭的大背景下，改善日韓關係將有助於占全球GDP20%的中日韓自貿區的談判進程，進而為地區乃至世界經濟發展貢獻積極力量。日韓爭吵是“小”，東亞合作意義重大。



來源：中國網 作者：陳洋

