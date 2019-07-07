穩健貨幣政策基調未變

中評社北京7月7日電／7月2日，中國人民銀行已連續多個交易日暫停公開市場逆回購操作，但代表銀行間市場資金鬆緊程度的債券質押式回購利率(DR001)加權利率收盤0.90%，盤中最低成交價0.70%，創近10年新低，有史以來首次低於0.72%的超額準備金利率；DR007利率早盤一度低見1.89%，低於逆回購7天利率2.55%，創逾4年新低。



經濟日報發表光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華文章表示，銀行間市場利率短期內持續下滑，顯示短期市場“錢太多”。但也要看到，中小微企業融資成本維持高位，中低評級信用債利差遠高於歷史均值等，表明短期充裕資金“淤積”在銀行間市場，金融服務實體經濟還不夠給力。



文章分析，市場流動性充裕主要受幾方面因素影響。首先，政策呵護。近一個月，央行為防範年中、季末、MPA考核及MLF(中期借貸便利)到期等因素對市場流動性的衝擊，實施了一系列對衝政策。例如，央行超量對衝MLF、公開市場操作，結構性降准，通過再貼現政策與SLF(常備借貸便利)定向支持中小銀行流動性等，向市場注入了充裕流動性。其次，市場對寬鬆周期的預期。5月份以來，國內製造業投資不夠理想，海外經濟數據不振，歐美央行政策競相轉“鴿”，引發市場對全球主要央行重啟寬鬆周期的預期。再次，貨幣政策傳導不暢。近年來，國內企業違約事件有所增多，市場風險溢價有所上升，叠加中小微企業風險定價難度偏高，國內多層次資本市場不夠成熟等因素，貨幣政策傳導不暢，短期流動性淤積在銀行體系內。



文章認為，從目前來看，央行穩健貨幣政策基調未變，預計年中時點過後，市場流動性有望逐步回歸合理充裕，貨幣市場利率也將逐步觸底回升。同時，為避免市場預期變化導致流動性短期波動過於劇烈，預計央行將積極引導市場預期，市場流動性回歸常態也將循序漸進。



具體來看，近期央行明確表示，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞大水漫灌，保持流動性合理充裕等。短期市場流動性如此寬鬆，主要是為確保年中市場流動性平穩過渡。進入7月份，預計市場資金面將逐步回歸常態，近幾天央行連續暫停逆回購操作，在一定程度體現了維持流動性平穩的政策意圖。



值得關注的是，在國內穩需求壓力、貨幣政策傳導不暢，外需存在一定不確定性情況下，包括積極財政在內的一系列托底政策仍需要貨幣政策支持，至少短期央行政策轉向收緊概率低，央行更傾向維持市場流動性回歸合理充裕，通過結構性政策工具引導金融加大實體經濟扶持力度，緩解中小企業融資可得性，切實降低中小微企業融資成本。





