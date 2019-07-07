大華網：中共代理人修法激化兩岸影響交流

蔡英文 中評社香港7月7日電／在“國安”五法”相繼修法後，蔡英文目前又宣示，“立法院”下會期將完成“中共代理人”的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害“國安”的政治宣傳、發表聲明，或參加中共所舉辦的會議。這樣的作為不僅會影響兩岸民間交流，也必然導致兩岸情勢更加緊張。



大華網路報今天專欄文章說，民進黨政府自今年五月起，陸續通過“國安”五法”的修正，無一不與中國大陸有關。包括刑法修正，把中國、香港、澳門及境外敵對勢力正增列為外患罪適用範圍；“國家機密保護法”修法，除規定退離職涉密人員須最長管制出境六年，也明定洩密給中國等敵國，最重判十五年，戰時更可處以死刑；“國家安全法”修法，將網路空間納入“國安”範籌，並提高為敵發展組織罪刑責；兩岸條例修法，除退將及涉密政務副首長終身管制參與大陸政治性活動外，還明定兩岸簽署政治協議時，必須在協商前及簽署後，交由“國會”“雙審議”，最後且必須經“全國性公民投票”通過才可生效，大幅提高兩岸政治協商難度。



如今，蔡英文又在臉書上貼文宣示，下會期將會繼續努力完成“中共代理人”的修法，這一系列的動作，目的當然相同，就是要緊縮兩岸交流、嚇阻親中力量、箝制統一言論、營造仇中氛圍。



就事論事，“國家安全”確實應該重視，不管做中國大陸或是任何其他國家的代理人，從事危害“國家安全”或社會安定的行為，當然也應該嚴懲。問題是這項修法禁制的對象，除了中國大陸的黨政軍機關之外，還包括“具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響“國家安全”或利益之機關、團體或其代理人”，範圍既廣又不明確，民眾怎麼可能清楚？再說如何定義“危害“國家安全”或利益”、何謂“社會安定”、“政治宣傳”？如果在會議中發表認同“九二共識、一中各表”，堅決“反對“台獨”的“共同聲明或相應聲明”，算不算危害“國家安全”？難道台灣民眾只有主張“台獨”的自由而沒有主張統一的自由嗎？