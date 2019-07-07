探討"2.5天小長假"，更需落實基礎法定休假

中評社北京7月7日電／江蘇省7月1日發布的《關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的實施意見》，其中提到，鼓勵錯峰休假和彈性作息，探索在有條件的地區實施“2.5天小長假”政策措施。



中國網發表時事評論員李英鋒文章介紹，截至目前，已有河北、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陝西、貴州、福建、浙江和廣東等多個省市出台意見，明確提出鼓勵有條件的地方和單位推行“2.5天小長假”這一新的休假模式。此番江蘇跟進出台有關探索實施“2.5天小長假”的實施意見，被部分輿論解讀為“2.5天小長假要普及”。然而，期待與現實之間看似很近，其實可能很遠，因為中間還隔著“條件”這一未知因素，這個“條件”讓“2.5天小長假”充滿了變數。



文章認為，我們在關注和期待倡導性、“附條件”的“2.5天小長假”時，更該關注勞動者的基礎法定休假權利。《勞動法》第三十六條規定：國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。第三十八條規定：用人單位應當保證勞動者每周至少休息一日。《職工帶薪年休假條例》則建立了剛性的有法律責任保障的帶薪年休假制度，有“單位”的勞動者每年可以根據工作年限享受5—15天的帶薪休假權。另外，與父母或配偶分居兩地的勞動者還享有探親假，一些地方還設定了獨生子女護理假等……



不過，現實中不少人的法定休假！無法真正得到落實，帶薪年休假制度多年來在執行層面還不盡如人意，即便是周末休息對於一些人也成了奢望，“996工作制”成了一些企業的文化、人力管理的明規則，成了某些企業大佬口中的“奮鬥之匙”“成功密碼”。在這樣的語境中，我們當然應該先關注、先守住最基本的休假權，先確保“2.5天小長假”中基礎性的1天或2天，進而再往上看、往遠看，追求那另外的半天。



文章指出，“2.5天小長假”雖好，但落實休假還須穩扎穩打，循序漸進，只有鞏固了基礎，才能實現延伸。否則，基礎都不牢，延伸休假更容易成空。而鞏固基礎法定休假，需要多方合力。勞動者自然應該增強維權意識，通過與用人單位協商、請各級工會介入、向勞動監察部門投訴或訴諸仲裁機構、法院等途徑與涉嫌侵權的用人單位積極博弈。用人單位作為勞動保護第一責任人，更應該依法守住底線，積極履行法律義務，保障勞動者的休假或加班補償，營造健康的企業文化，增強企業凝聚力。當然，勞動監管部門的責任也非常重大，有必要暢通投訴渠道，健全監管機制，利用隨機抽查、重點檢查、應投訴檢查等方式，加強對用人單位的監督，督促倒逼用人單位依法放假，給勞動者創造一個良好的休假氛圍。



