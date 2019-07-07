李克強達沃斯論壇答問及同代表對話實錄

2019年7月2日上午，國務院總理李克強出席2019年夏季達沃斯論壇開幕式（圖片來源：網絡） 中評社北京7月7日電／2019年7月2日上午，國務院總理李克強在大連國際會議中心出席2019年夏季達沃斯論壇開幕式並發表特別致辭後，回答了世界經濟論壇主席施瓦布的提問。當日下午，李克強在大連國際會議中心同出席2019年夏季達沃斯論壇的國際工商、金融、智庫、媒體界代表對話交流。有關問答和對話交流實錄如下：



施瓦布：尊敬的李總理，感謝您的精彩致辭。您強調了新領軍者的重要作用，夏季達沃斯將全世界新領軍者聚在一起進行交流。我相信，今天這裡的新領軍者明天會成為跨國企業家，我很高興聽到中國繼續推進改革開放，中國經濟依然充滿活力。在二十國集團中，中國6%的經濟增速是非常高的。我的問題是，當前世界經濟減速的背景下，中國如何保持經濟增長活力？



李克強：剛才我在致辭中已經講到中國經濟保持穩，實際上是穩中有進。因為我們是在高水平上的增長，今年6%－6.5%的增長目標實現了，實質上就是進，是不小的進。習近平主席前不久在二十國集團領導人大阪峰會上，進一步深刻闡述了中國關於經濟全球化的立場和主張，再次表明願與國際社會一道引導經濟全球化朝正確方向發展。我剛才又講到，大家都在一條船上，現在世界經濟有放緩趨勢，這就會對中國經濟穩中有進造成新的壓力。中國經濟本身也有需要解決的內在問題，這些都需要我們採取積極的應對措施，而不是、也不可能像民間俗語所說的“站在西瓜皮上，滑到哪兒是哪兒”。中國有近14億人口，我們要努力實現經濟持續發展和民生不斷改善。所以，今年年初我們已經制定了應對複雜局面的措施，包括我剛才講的，在連續幾年減稅的基礎上實施更大規模的減稅降費措施，法定的稅和費全年要減近2萬億元人民幣，也就是說3000億美元。這給企業會減輕很大負擔。而且據我了解，很多企業把減稅的錢不是用來發工資、搞福利，而是用來研發投入，來推動企業未來有更大的發展空間。當然，隨著發展，員工的收入也會逐步提高。



昨天我見到一些企業家，他們說，幾乎所有企業反映更大規模減稅降費，是他們感受到的最公平、最直接、最有效的措施。但是，現在政府財政收支矛盾確實凸顯，我們今年下半年要做到的就是堅決兌現減稅降費承諾。讓人民過好日子，政府當然要過緊日子，我們有辦法。我剛才講到讓政府過緊日子，人民過好日子，不少人鼓掌。看來你們的確希望繼續過好日子，政府理所應當過緊日子，把自身開支扣得緊一點。讓人民過好日子，就要讓企業、市場主體有一個更好發展的環境、營商的環境，讓他們可以更好發揮市場主體的創造力，所以我們第一個重要措施就是推進“放管服”改革，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，這是我們今年重點工作之一。剛才我已經解釋了，不多說。

