大華網：“民主防衛機制”是用來防衛執政者

中評社香港7月7日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，民進黨才強行完成所謂的“國安”五法”修正，蔡英文又迫不及待地透過臉書發文宣布，“立法院”下會期將再修正“兩岸人民關係條例”，增定有關“中共代理人”的處罰。民進黨此際大打“國家安全”的“恐懼牌”，是藉著升高兩岸關係緊張的氛圍，而以制度性權力來打壓政治對手，目的無非是為了2020年的政權保衛戰。



事實上，日前剛完成三讀和6月23日才修正公布施行的“兩岸人民關係條例”，算成“國安”五法”中的兩個法。而“兩岸人民關係條例”在6月1日也曾修正公布施行過一次，修正內容為兩岸簽訂涉及政治性議題的協議時，增設下了難以通過的層層門檻。



這麼短的時間內，何以民進黨密集和零碎地修正“兩岸人民關係條例”，而不能一次提出經通盤檢討的草案？理由當然是他們把法律的修正，當成了選戰操作的議題，可以慢慢地發射砲彈，拉長瀰漫恐懼氛圍的時間和戰線。



然而，民進黨透過立法來合法化打擊政治對手，卻是斲傷民主的開始。台灣的民主體制其實已走向逆退，民進黨卻還大言不慚地聲稱，他們是為了防衛台灣的民主自由體制。



二次大戰前德國納粹的極權統治的產生，係源自於納粹黨經由德國威瑪“憲法”所規範的民主制度，靠著人民將選票投進投票箱的形式，讓他們取得了執政權。只是希特勒執政後，因為信奉種族主義和國家主義等偏見，進而廢棄了德國威瑪共和的憲政體制，力行了納粹極權主義統治。