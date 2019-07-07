國家防總部署新一輪強降雨洪災防範工作

入夏以來，全國進入汛期（圖片來源：網絡） 中評社北京7月7日電／入夏以來，全國已進入汛期。預計未來7天內全國多地將迎來強降雨天氣。為了應對可能發生的暴雨洪澇災害，全國防總今日發出通知，要求相關部門積極準備搶險救援力量，提前轉移洪水威脅區群眾，將損失減輕到最小。



記者今日從應急管理部門獲悉，據氣象部門預測，7日至15日，貴州、廣西、雲南、江淮、江南、長江中下游地區及華南北部等地將有強降雨天氣過程，蘇皖中南部、上海、浙江北部和西部、江西中北部、湖北東部、湖南、貴州、廣西中北部、雲南和四川南部等地將出現大到暴雨，江蘇南部、安徽中南部、浙江西北部、江西北部、湖北東南部、湖南中北部、貴州南部、廣西北部、雲南西北部等地部分地區有大暴雨、局地特大暴雨（累計降雨量100～200毫米，湖南西南部和東北部、廣西東北部、江蘇南部等局地可達300～450毫米），並伴有短時強降雨或雷暴大風等強對流天氣。



據水利部門分析，受此輪降雨影響，長江流域洞庭湖水系、鄱陽湖水系及中下游沿江部分支流，珠江流域西江及部分支流，太湖及錢塘江，淮南山區等河流將出現明顯漲水過程，湖南湘江資水沅江、廣西柳江桂江、江西饒河修水、浙江錢塘江等主要河流可能超警，貴州、湖南、廣西、湖北、江西、安徽、浙江等地暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。



國家防總副總指揮、應急管理部黨組書記黃明高度重視，對暴雨洪澇災害防範應對和保安全工作作出安排部署。國家防總辦公室向有關省（區、市）防汛抗旱指揮部發出通知，要求高度重視此次暴雨洪水防範應對工作，認真貫徹落實中央領導同志重要指示批示精神，堅持以防為主、防抗救相結合，力量下沉，層層壓實防汛責任，全力抓好指揮部署、部門聯動、督促指導、群測群防、督察問責等各環節工作，重點抓好中小河流洪水災害防禦以及山洪、滑坡、泥石流和城市內澇等災害防範工作，預置搶險救援力量，提前轉移洪水威脅區的群眾，全力避免人員傷亡，盡最大努力減輕洪澇災害損失。



來源：人民網