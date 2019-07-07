星島：特朗普疑讓步朝核　避多面受壓

中評社香港7月7日電／美國總統特朗普主動邀約朝鮮最高領導人金正恩在板門店“即興”會面，世人為之瞠目。



星島日報今天社論說，外界期待這場超越歷史的“特金三會”，給陷入僵局的朝核問題談判帶來轉機，而特朗普也沒有讓外界失望，會談結束後，他宣布與金正恩達成共識，兩國將各自組織工作組重啟談判，並於短期內進行。不過，這一萬眾矚目的談判能否順利展開並取得成效，有三方面值得關注：



其一，按照特朗普的宣布，新一輪去核談判將在兩三周內重啟，屆時是否如期舉行，可作為觀察特金閃電式會面之後，美朝互信程度是否提高的指標。



其二，特朗普在被問及會否放寬對朝制裁時，強調“不會取消”，但同時亦表示磋商過程中可以“緩解”制裁。至於在何種情況下“緩解”，他並未詳細說明。



底線似後撤 回談判起點



其三，特朗普與金正恩迄今已見過三次，原本各方都高度期待今年二月在越南河內舉行的“特金二會”，美朝能達成具體可行、有突破性的共識。然而是次會談卻以決裂草草收場，原因在於雙方對如何實現棄核化，存在根本分歧。兩國骨子裡的互不信任，似乎仍難化解。



特朗普今次旋風般在朝韓邊境颳了一圈就走，在外交成績單上是又有斬獲了，然而在美朝復談路上的攔路巨石如何去除，至今仍是未知數。



不過，從同樣參與了“特金三會”的韓國總統文在寅的口中，外界或許可以看出少許特朗普改變立場的端倪。文在寅在與特朗普會談後公開表示：美韓在朝鮮半島無核化問題上立場一致；如果朝鮮將寧邊核設施廢除，就可以討論緩和對朝制裁，而廢除寧邊核設施將是實現“不可逆轉無核化的起點”。