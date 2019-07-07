海南：從領導班子做起　在學深悟透上下功夫

（圖片來源：網絡） 中評社北京7月7日電／“信之愈堅，行之彌篤。任何一種真理，只有在真正信仰之後，才能嘗到‘甜’的味道，才會轉換成無窮的力量。”“只有真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強思想免疫力，築牢理想信念，才能修好共產黨人的‘心學’，讓初心變成恒心。”……近日，海南省紀委監委駐省市場監督管理局紀檢監察組黨支部組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育集體學習會，與會黨員先後發言表達了自己的學習體會。



“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，海南省紀委監委聚焦思想根子問題，把學習擺在重要位置，從領導班子做起，通過集體交流研討、現場體驗學習、全員參與“微黨課”等方式，確保理論學習入腦入心，主題教育往深裡走、往實裡走。



凝心靜神學理論，原原本本讀原文



“今天我們學習的內容是《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》，首先自行研讀，做好學習筆記，隨後進行研討交流。”6月18日，海南省紀委監委有關負責人在領導班子讀書會上明確了集中學習流程。這是海南省紀委監委機關開展“不忘初心、牢記使命”主題教育以來，省紀委監委領導班子組織開展的第二次集中學習，學習的內容依然是原原本本讀習近平總書記重要講話內容。



而就在一個星期前，省紀委監委第一次集中學習的是習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話、習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上的重要講話等內容。



“要提高政治站位，認真學習領會習近平總書記重要講話精神，切實增強政治自覺、思想自覺、行動自覺。”海南省委常委、省紀委書記、省監委主任藍佛安表示，原原本本學習習近平總書記系列重要講話是海南省紀委監委開展主題教育的重中之重。目前，海南省紀委監委理論學習中心組（擴大）“不忘初心、牢記使命”主題教育正在組織進行專題學習，對包含習近平總書記關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的重要論述、習近平總書記關於全面從嚴治黨的重要論述、習近平總書記關於全面依法治國的重要論述、習近平總書記關於全面深化改革的重要論述等在內的16項專題內容進行深入學習領會。