貴州：以主題教育助推幹部隊伍自身建設

（圖片來源：網絡） 中評社北京7月7日電／“參加這次專題研討班，使我對十九屆中央紀委三次全會和十二屆省紀委三次全會精神有了更加深刻全面的認識，在理論學習上收獲頗多、受益匪淺。”日前，貴州省舉辦全省紀檢監察領導幹部學習貫徹十九屆中央紀委三次全會和十二屆省紀委三次全會精神第1期專題研討班，省紀委監委派駐第十一紀檢監察組組長吳壽文參訓後深有感觸地說。



這是貴州省大力實施紀檢監察幹部全覆蓋培訓計劃的一個縮影。今年，是貴州省紀檢監察幹部隊伍建設年，省紀委監委把能力建設擺在突出位置，列出“時間表”和“路線圖”，通過舉辦業務培訓班、專題研討班以及外派學習、跟案調訓、跟組巡視等方式，常態化開展教育培訓工作，著力提升紀檢監察幹部的政治能力、知識素養和業務水平，做到全員培訓、不漏一人。



“開展專題研討班，是省紀委監委把‘不忘初心、牢記使命’主題教育和全省紀檢監察幹部隊伍建設年工作統籌起來一體推進的具體行動。”專題研討班開班式上，貴州省紀委監委主要負責人強調，必須處理好溫故與學新、全面學與重點學、學與用的關係，在堅持思想引領、對標對表、校准偏差上下功夫，推動實現紀檢監察工作高質量發展。



同時，組織紀檢監察幹部到黨性教育基地、警示教育基地接受教育，通過重溫入黨誓詞、集體過“政治生日”等方式，實打實地開展主題黨日活動，進一步增強向心力、凝聚力和戰鬥力，以主題教育助推紀檢監察幹部自身建設。



貴州省紀委監委有關負責人介紹，專題研討班共分為6期，由省紀委監委領導班子成員授課，分批次對省、市、縣三級紀檢監察領導幹部進行培訓。這次專題研討班在各市（州）、縣（市、區）和鄉（鎮）均設立了分會場，市、縣、鄉紀檢監察幹部都能通過電視直播同步集中參加學習。



為確保培訓工作取得實實在在的效果，貴州省紀委監委採取書面問卷、座談走訪等形式，對全省紀檢監察幹部對教育培訓的需求進行了深入調研，並在此基礎上制定《2019—2022年貴州省紀檢監察幹部教育培訓規劃》，結合不同層級、不同崗位的紀檢監察幹部實際，有針對性地設置了教育培訓內容和重點，幫助紀檢監察幹部在不斷學習、領悟、實踐中增長才幹。截至目前，已組織開展幹部培訓13個班次，培訓紀檢監察幹部1469人次。



來源：中央紀委國家監委網站