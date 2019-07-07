46個重點城市推行垃圾分類　任務艱巨

中評社北京7月7日電／據中央廣播電視總台中國之聲《全國新聞聯播》報道，從7月1日起，“史上最嚴”垃圾分類《上海生活垃圾管理條例》正式實施。住建部相關負責人表示，今年計劃投入213億元，到2020年年底，將會先行先試的46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統。在我國，越來越多的城市已經或正在出台生活垃圾管理條例，將垃圾分類納入立法。



7月1日起，上海市生活垃圾管理條例正式實施，上海開始普遍推行強制垃圾分類。住建部公布，將在全國46個重點城市推行垃圾分類。46個重點城市中的北京、上海、太原、長春、杭州、寧波、廣州、宜春、銀川九個城市已出台生活垃圾管理條例，明確將垃圾分類納入法治框架，其中北京是首個立法城市。



46個重點城市中，80%以上對垃圾分類採取有害垃圾、可回收物、廚餘垃圾、其他垃圾“四分法”，各地執行的基本上都是國家制定的這四大分類標準。為便於市民理解，有些地區採取了不同的稱呼和標誌。比如，上海提出幹垃圾和濕垃圾之分，而北京則是餐廚垃圾和其他垃圾。



在大部分已經對垃圾分類立法的城市，都在相關條例中明確了對個人違規投放的處罰。46個重點城市中，有25個城市明確了對個人和單位違規投放生活垃圾的處罰，針對個人違規投放，多數城市最高罰200元，單位違規投放或隨意傾倒堆放生活垃圾的，最高處以5萬元罰款。上海市城市管理執法人員介紹：“我們想通過一些整改、教育，引導企業按照分類的要求做到，對一些拒不整改的或是屢教不改的才實施行政處罰。”



太原、銅陵、杭州等城市還對違規投放垃圾增加了信用懲戒措施，違反生活垃圾分類有關規定且拒不改正、阻礙執法部門履行職責的，相關信息將被依法納入個人單位的信用檔案。



住建部環衛工程技術研究中心副主任、教授級高級工程師徐海雲表示，從全國範圍來看，各城市間推進垃圾分類有快有慢，整個環節上還存在一些短板。“目前，全國整體上垃圾分類的覆蓋範圍還很有限，先行先試的46個重點城市只占全國城市數量的7%左右。同時，這46個城市的進展也不平衡，有的城市群眾在垃圾分類方面的獲得感並不強。目前，大部分城市還只能做到在投放環節配備分類收集的設施。分類運輸、分類處置環節的設施配備普遍不足，垃圾‘先分後混’的問題還沒有明顯解決。”

