港漂需求增　暑假租金料升5%

近年內地生在大圍搵租盤的個案已較去年少，有不少更轉到租金較便宜的沙田第一城。資料圖片 中評社香港7月7日電／大專宿位供應少，“共居”模式普及。



香港文匯報報道，樓價上升，租金固然是支持因素之一。過去政府銳意提高大學的非本地學生比例，本地及非本地學生進入大學之門的數目同步增長，眾多大專院校宿位供應卻未能追上，造成大量內地生（俗稱港漂）需自行租樓住，對租盤供應形成壓力。事實上，內地生租賃一般以“共居”方式出現，因此負擔能力有保證，各大院校附近大型屋苑的呎租被拉高。有地產代理稱，出租予內地生的租金較本地租客貴一至兩成，回報率較高，而今年“搶租”情況持續，料靠近大學的熱門屋苑會有5%的租金升幅。



中原地產趙國華透露，大圍區屋苑靠近交通中心點，往返中文大學或其他市區大學均非常方便，因此屬內地生租賃首選。不過，近年情況有變，大圍租金開始離地，現時內地生在該區搵盤已較去年少，有不少更轉到租金較便宜的沙田第一城。



趙國華表示，金獅花園及金禧花園的內地生租客一般以“3人成團”，目標租賃單位主要是月租1.5萬元或以下的單位。事實上，金獅花園及金禧花園的入場租金已分別高達1.5萬元及1.8萬元，亦較租予本地租客的開價貴約一至兩成，故大部分內地學生轉戰租金叫租介乎1.3萬元至1.5萬元的沙田第一城。



金禧月租1.88萬破頂



趙國華提到，金獅花園及金禧花園的租賃價較以往提高，其中金獅花園曾錄得2期C座高層5室，面積321方呎，以1.55萬元獲三名內地生合租，呎租48.3元，價錢較上月同類最高紀錄的1.6萬元相差500元。至於金禧花園，新近錄得3座高層G室，面積328方呎，以1.88萬元獲4名內地生合租，創屋苑新高，呎租57.3元。



趙國華表示，大圍站上蓋屋苑名城單位面積較大，叫租介乎2.8萬元至3.2萬元，故內地生一般以5人起“成團”。屋苑新近錄得2期1座低層SA室，面積742方呎，屬3房，以3.1萬元獲五名內地生合租，呎租41.8元。



一城平租吸內地客



美聯物業翁凱傑透露，沙田第一城上月暫錄33宗租賃，有四成租客屬內地生。事實上，隨每年來港內地生人數增加，屋苑內地生租客佔比由三成增加至現時約四成，主要以中大生為主，其餘為教大、恒大以及其他市區大學，以現市價計，租予內地生的租務回報約為3厘。



翁凱傑稱，近期有不少內地生到分行問租，惟大部分打算7月起租，故現時未到租賃高峰期。翁氏表示，近期錄得沙田第一城38座高層E室，面積284方呎，原則2房，獲4名內地生以1.48萬元合租。翁凱傑指，屋苑租賃放盤約50個，給予內地生的叫租由1.3萬元至1.5萬元，較大圍屋苑低水，故不少內地生租客由大圍轉租沙田第一城。



紅磡問租個案減半



太陽物業宏惠強表示，紅磡區屋苑以海濱南岸為內地生首選，一般以理大學生為主，隨租金上升以及內地網上群組的興起，相比以前更懂得利用網上社交群組尋找“繼承”的內地生租客，對地產代理的依賴愈來愈小，故此今年問租的內地生較過去兩年急跌至少一半，紅磡區6月的內地生租賃個案至少20宗。



租賃個案方面，宏惠強透露，近期錄得海濱南岸4座中層C室，面積590方呎，獲數名內地生以2.6萬元合租，呎租44.1元。宏惠強指，本港業主租予內地生的叫租一般較本地租客貴兩三千元，例如2房租予本地客月租2萬元，租予內地生變成2.3萬元等，唯內地生平均每人租金預算為5，000元以下，因此有部分內地學生轉租月租更平的唐樓或細單位。