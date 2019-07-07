首套S－400系統或下周運抵土耳其

中評社北京7月7日電／土耳其購買的俄羅斯S－400型防空導彈系統交付在即。土耳其媒體報道，首套S－400系統7日將在俄羅斯裝上飛機，預期下周由兩架貨運飛機運抵土耳其。就這一說法，俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫5日重申，S－400系統軍售在按計劃落實。



土耳其新聞電視台報道，首套S－400系統下周將由貨機運入土耳其，監督這一系統安裝的俄羅斯技術小組8日抵達土耳其。這家電視台沒有說明上述報道的消息來源。



土耳其政府至今沒有公開S－400的具體交付時間，僅稱在7月中旬。土耳其總統發言人易蔔拉欣·卡林4日告訴媒體記者，S－400將在今後數天交付。



另外，多家土耳其媒體報道，土耳其接收首套S－400後，將部署在首都安卡拉的穆爾特德空軍基地。



就土耳其媒體有關S－400交付時間的報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5日回應，說俄羅斯正在按計劃落實S－400軍售協議。



土耳其2017年與俄羅斯簽訂協議，購買4套S－400防空系統。美國及其主導的北大西洋公約組織反對土耳其採購S－400系統，理由是這一俄制系統與北約防空系統不兼容，且S－400配備的雷達系統一旦獲得與美制F－35型戰機相關數據，就能夠定位並追蹤美國及其盟國的這種戰機，致使後者難以躲避俄方攻擊。



美方多次要求土方取消S－400訂單，改為購買美制“愛國者”防空導彈系統，設定7月31日為土方放棄S－400的期限，威脅施行制裁、暫停向土方交付F－35戰機零部件並暫停F－35項目合作，但土方堅持履行與俄方合同。



土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安先前表達自信，認為土耳其雖然就購買俄羅斯S－400系統與美國發生爭議，但不會招致美方制裁，土美兩國是“戰略盟友”。



來源：新華網