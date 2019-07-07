韓國興起抵制日貨風潮

韓國超市入口貼著告示，上面寫著“停止販賣不反省歷史的日本的商品”（圖源：朝日新聞） 中評社北京7月7日電／由於日本政府對韓國採取“經濟報復”措施，限制向韓國出口半導體材料，近期，韓國國內“抵制日貨”的聲音加大，且有持續發酵之勢。



據日本《朝日新聞》7日報道，最近，在韓國首爾市的部分超市內，日本啤酒等來自日本的商品已經全部下架。社交媒體上，許多韓國網友呼籲韓國人不去日本旅遊，聲勢越來越大。日媒稱，眾多韓國民眾把對日本政府的不滿轉移到了日本產品和文化上。雖然影響可能僅局限於現階段，是暫時性的，但多數日企對此表示不安。



6日，首爾市陽川區住宅街的一處超市賣場內被人貼了一塊告示，上面寫著“不賣日本商品”。以前賣的日本產調味料、方便食品等都找不到了。4罐1萬韓元（約合人民幣60元）的札幌啤酒本來是熱賣商品，但超市店長稱：“為了國家，決定不賣了。銷售額是會減少，不過在日本撤回‘貿易報復’之前，我還會繼續這樣的。”



這家超市是韓國市場協會的一員。5日，韓國市場協會在日本駐韓國大使館附近召開了會議，宣布中斷販賣日本商品。在現場，協會工作人員踩癟了印有日本企業標識的紙箱，並向全韓國播放了這一畫面。韓媒稱，大約230家商店參與了抵制日貨活動，包括便利店在內，至少動員了10萬人。



7月1日，日本經濟產業省宣布，限制對韓國出口用於製造電視機及智能手機的三種半導體材料。另外，日本政府著手將韓國從“白色國家”清單中删除，意味著取消韓方進口日本產品所獲優待。日方稱，採取上述舉措的原因是“日韓間的信賴關係已經嚴重受損”。



韓國貿易協會統計顯示，2018年韓國半導體出口額高達1267億美元規模，占出口總額的21%。日本限制三種半導體材料出口，對於韓國半導體產業造成的衝擊不言而喻。也有媒體稱，日本如果將限制出口長期化，韓國企業或許會從全球供應網中尋求可替代的採購對象，降低對日本的依賴，對日本企業來說未必是好事。



來源：海外網