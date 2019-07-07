7萬借款壘到175萬，房產被過戶

中評社北京7月7日電／上海市民王女士向某小額貸款公司借款7萬元用於周轉，沒想到被多家小貸公司層層平賬轉債，數月間已經欠下最後手的平賬人李某某等人175萬元，連名下價值數百萬元的房產也被過戶。



層層轉貸，7萬元被“套路”至175萬元



2015年8月，王女士在網絡上看到小額借款信息的廣告，通過人介紹向某小額貸款公司借款7萬元。之後，當王女士想再次借錢平賬時，另外一家小貸公司業務員稱：可以為王女士向上手平賬並轉貸，但需要支付高額的“服務費”和“利息前置費”，這些費用使原來的借款迅速“增加”到40餘萬元。由於到期未能還清欠款，王女士不得已只能再次找人介紹平賬，這樣經過幾手轉貸，不到一年借款金額已經“累加”到120萬元，其中的30萬元用於支付利息和服務費，90餘萬元用於平賬。王女士短期內實在無力償還120萬元，於是上手的貸款公司又把她介紹給本案被告人李某某等人，轉貸給後手後，上手的貸款公司又收取了“高額回報”。



2016年7月，為了“清欠”，王女士只能和李某某等人簽訂了175萬元的借款合同，王女士積欠的債務也從最初的7萬元虛增至175萬元，為此，她位於浦東新區某處的房產也抵押給了李某某等人。



暗度陳倉，房產竟被過戶掛牌銷售



時間到了2017年2月，王女士忽然發現有人來看那套浦東的房子，感覺非常蹊蹺，就查詢了一下，令王女士大吃一驚的是，房子早在去年8月就被過戶給一個姓孫的人，而且已經掛牌330萬元對外出售。王女士意識到被騙，於是向公安機關報案。經偵查，被告人李某某、孫某某、張某某被抓獲歸案，並供出了原委，原來這是一個精心策劃的“騙局”——

