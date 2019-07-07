15秒之差　他逃過佛州購物中心爆炸

中評社香港7月7日電／美國佛羅里達州普蘭泰申市（Plantation）一座購物中心今天發生爆炸，至少造成23人受傷。爆炸發生時，41歲的瓦拉榭克才剛剛帶著老婆以及3個小孩離開裡面的健身房。他說，就是這短短15至20秒的時間，救了他和家人。



瓦拉榭克告訴美國有線電視新聞網（CNN）：“我聽到轟然巨響，大概是我聽過最大聲的吧，接著我往後照鏡一看，看到一大片煙塵。”



“如果我晚15秒離開健身房，爆炸時，我可能還在帶小孩上車，現在我可能就不會在這裡，我的小孩也不會在這裡了。”



電視畫面顯示，消防人員抵達購物中心時，LA Fitness健身房的窗戶已被震得散落一地，另一間披薩餐廳的大門似乎也被炸飛。



中央社援引報道，在對街工作的男子卡佛告訴CNN，他和同事聽到轟然巨響，還以為是打雷，“然後我開始覺得屋子好像在晃，東西一個一個掉下來，我往外一看，簡直就像快世界末日那樣。好誇張，真的好誇張”。



爆炸造成至少23傷，其中2人傷勢嚴重，若干商家嚴重受損，消防當局原本說是氣爆，後來又說還在調查起因。



普蘭泰申市消防局局長高登表示，消防隊上午11時30分左右接獲通報前往現場時，發現有瓦斯外洩。他說：“現階段我們其實還不能證實是瓦斯氣爆。我們認為是這樣，看起來是這樣。”



普蘭泰申位於邁阿密北方約50公里處。