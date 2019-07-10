社評：面對特朗普訛詐，安倍惴惴不安

中評社香港7月10日電（評論員 陳鴻斌）日前，在前往日本參加G20峰會前後，特朗普多次表達對《美日安全條約》的不滿，甚至表示如不能改變該條約的單向性的話則不排除廢棄該條約，這一表態令日本強國上下深感震驚。其實，這不過是特朗普常用的訛詐手段之一，即以此來迫使日本在美國駐軍問題上承擔更多的費用。



從2016年競選總統以來，特朗普就反覆強調接受美國駐軍的各盟國必須增加相應的開支。走馬上任後，他立即將這一主張付諸實施。此前經過談判，韓國方面已被迫同意將今年的此項開支增加8.2%。而且此前雙方是每5年簽署一次協議，現已改為一年一簽，這樣美國就可以每年漲價。



特朗普政府的這一做法，令日本政府膽戰心驚。因為顯而易見，接下來美國就會要求日本也同樣為此增加開支。特朗普早在競選期間就明確表示：如果日本不能增加美國駐軍費用的話，那就不排除將美軍撤出日本！此前在特朗普訪日抵達東京之前所發的推文又明確表示：他與安倍的會談除了貿易問題以外，還有“軍事問題。”目前美日之間的相關協議到2021年3月截止，明年就會開始新協議的談判。此前彭博通訊社已披露：目前美國政府內部正在商討的方案是：今後美軍駐扎的各國除全包所有開支外，還得外加50%！否則美軍就將打道回府！這一說法並非空穴來風，因為此前美國向韓國提出的漲價幅度就是150%～200%！這不啻是漫天要價，令所有接受美國駐軍的各國政府都深感惶恐，其中日本尤其為此焦慮不安。



根據美國五角大樓2004年發布的一份相關報告，在幾個主要的美軍駐扎國中，日本不僅是提供費用最多的，承擔的比重也是最大的。該報告顯示的數據是每年44.11億美元，當然該數據稍顯陳舊。按日方的數據是6000億日元以上，按匯率折算相當於55億美元。即便按五角大樓的數據，日本承擔的美國駐軍開支也占到74.5%之多。而駐德美軍和駐韓美軍人數與駐日美軍相差無幾，但德國提供的費用為15.64億美元，占32.6%；韓國提供的費用為8.43億美元，占40.0%。意大利和英國提供的費用更少，分別僅為3.67億和2.38億美元，比重則分別為41.0%和27.1%。沙特阿拉伯和卡塔爾提供的費用則均在1億美元以下。雖然其比重略高，但也都在65%以內，均低於日本。因此，2017年2月時任美國國防部長馬蒂斯就明確對此表示滿意，聲稱日本是各國的“典範。”



在駐日美軍的日常訓練和生活中，包括為美軍基地服務的當地員工的工資和美軍的轉場訓練費用，也部分由日方提供。從1978年以來，因美國強調其財政負擔沉重，日本開始向駐日美軍提供一筆“體貼預算。”根據2015年12月確定的2016—2020年期間的這筆開支總額為9465億日元，年均近1900億日元，今年則為1987億日元。



據悉美方要求各相關國家增加開支的項目，包括美軍官兵的薪餉和航母及核潛艇的泊港費用。居然這樣的開支都要讓其他國家支付，連美國國內都認為極為不妥，因為這麼一來的話，那美軍與“雇傭軍”還有什麼不同？



雖然目前日本政府內部認為上述增加開支的方案不具有可行性，但特朗普絕不會滿足於現狀是顯而易見的。因為早在競選期間特朗普就明確表示：如果日本不能全額承擔駐日美軍費用，則美軍就將撤走。日本防衛大臣此前只能如此表態：日本目前財政狀況非常嚴峻，通過談判一定要讓美國理解這一點。但這很可能是一相情願，因為明年是美國的大選年，為了爭取連任，特朗普必須進一步拉高支持率，而削減美國駐軍開支，顯然會受到選民的廣泛歡迎。而且相對更能理解各盟國情況的馬蒂斯等人早已離任，所以特朗普所聽到的都是一片附和聲。



在日本外務省看來，美國政府中的技術官員層面對這一情況都是了解的，但問題在於他們的看法無法根本傳遞到特朗普那裡去，恐怕特朗普即便聽到了也只會將其當作耳邊風。尤其在日本看來，駐日美軍除了保護日本的安全外，另外還有在亞太地區顯示存在感、實施其全球戰略的明顯作用，因此駐軍費用完全讓日本買單顯然是不合清理的，也是日本所難以接受的。但由於日本在安全問題上過於依賴美國，完全唯美國馬首是瞻，在這一問題上歷來都是美國說了算。因此即便日本再哭窮，恐怕在接下來的相關談判中也無法改變美國的既定立場。



雖然日本的對美貿易逆差額遠不如中國，但特朗普同樣無意放過日本。為此安倍政府已前所未有地加大對美軍購力度，其中僅兩套陸基宙斯盾體系加上相關的導彈以及部署這兩套體系的徵地費用等就高達6000日元，而美方的報價在8個月內就上漲了近70%。兩套陸基宙斯盾體系之所以分別部署在秋田縣和山口縣，是因為那兩個縣分別是從朝鮮發射的前往夏威夷和關島的導彈的必經之路。如果是為了保護東京地區，那最合適的部署地點應是能登半島，而保衛大阪周邊最理想的地點則應是日本海中的隱歧島。日本如此不惜血本究竟在為誰防衛，也就一目了然了。美國已在羅馬尼亞部署了陸基宙斯盾，目前正在波蘭部署，此外還在韓國部署“薩德”體系，但所有這些都是美國自己開支，唯有日本心甘情願掏錢買單，這樣特朗普不宰安倍還宰誰？就在日本引進陸基宙斯盾體系的談判過程中，美方已多次漲價，而且交貨期不會早於2024年，對此日本毫無辦法，只能照單全收，因為別無選擇。



但特朗普如此敲詐接受美國駐軍的各盟國，顯然將會對以美國為首的安全體系產生一系列後遺症。在特朗普眼中，對這一同盟體系究竟如何定位？未來同盟將會向何處去？這些後遺症今後將會逐步顯現出來。