孫大千：抺紅合法化　綠色權威時代來臨

蔡政府修法，孫大千在臉書發文表示綠色權威時代來臨。（照片：孫大千臉書） 中評社台北7月7日電／蔡英文日前透過臉書宣示，“立法院”下個會期會繼續完成“中共代理人”的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害“國安”的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。國民黨前“立委”孫大千批評，“綠色威權體制”的時代正式來臨。



根據“立法院”下會期要修的兩岸人民關係條例，所謂“中共代理人”部分，新增33條之4，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中共黨政軍機關（構）、相關團體或其派遣人之代理人，危害“國家安全”或社會安定。另增33條之5，禁止與中共黨或其代理人從事危害“國安”之政治宣傳，或接受其指示或委託而為之；及出席或參加其所舉辦或與其共同舉辦之會議，發表危害“國安”之決議、共同聲明或相應聲明，違者可處3年以下有期徒刑、500萬元以下罰金。



孫大千臉書全文如下：



“綠色威權體制”的時代正式來臨！



“監察院”的綠營鷹犬可以公然揚言整肅過去曾經“辦綠”的檢察官，甚至聯手彈劾“辦案不符合綠營意志”的檢察官。



“中選會”可以因為害怕影響2020年“總統”大選的結果，乾脆直接沒收台灣人民的公投權力。



接下來，蔡英文更打算藉著人數優勢，直接把“抹紅合法化”，進行“中共代理人”的修法。未來可以堂而皇之地，把競爭對手直接羅織罪名，打入大牢。



更扯的是，連“調查局”也準備把“陸企採購農產品”，列為境外資金影響“國安”的蒐報重點。這不但是自斷台灣農漁民的生路，更嚴重的侮辱台灣農漁民的智慧，和踐踏台灣農漁民的尊嚴。