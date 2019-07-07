長江多條支流將出現超警洪水

中評社香港7月7日電／根據中國水利部長江水利委員會最新會商，長江流域將迎來持續性強降雨過程，中下游多條支流即將發生超警洪水。鑒於當前長江流域洪水防禦形勢，按照《長江流域水旱災害防禦預案（試行）》有關規定，長江委決定於6日12時啟動長江防禦洪水Ⅳ級應急響應。



新華社報道，長江委6日召開會商會，滾動研判近期水雨情發展趨勢，部署長江流域強降雨防禦工作。據水文氣象預報，7日至10日，長江流域將有持續性強降雨過程，強降雨中心位於長江中下游幹流附近和兩湖水系，強度為大到暴雨、局地大暴雨，累積雨量120至210毫米。



受強降雨影響，兩湖水系和中下游幹流將出現明顯的漲水過程，預計湘江、資水、沅江、饒河、修水、青弋江、水陽江、滁河等可能超警，重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、貴州等省（市）部分中小河流可能出現較大洪水。



預計11日以後，長江流域自西向東還將出現新一輪強降雨過程。長江委強調，受前期降雨影響，鄱陽湖水系信江、饒河等八站發生超警洪水。此次強降雨過程影響範圍廣，與前期降雨覆蓋範圍高度重合，再加上當前江河水位偏高，土壤含水量偏飽和，防禦形勢複雜嚴峻。



長江委提醒相關省（市）水利廳（局）要高度重視此輪強降雨防範，加強組織領導，進一步強化責任落實，進一步加強監測預報預警，進一步強化水庫安全度汛，進一步突出抓好堤防巡查防守，進一步優化水工程調度，進一步做好山洪災害防禦，切實保障人民群眾生命安全。