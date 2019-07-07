伊朗揚言提高濃縮鈾至5%　法國盼重啟對話

中評社香港7月7日電／伊朗最高領袖的高層顧問暗示，伊朗可能為了和平目的，將濃縮鈾純度提高到5%。法國總統馬克宏說，將尋求在15日之前與有關各方重啟對話，以降低與核協議相關的緊張情勢。



美國總統特朗普去年5月退出多邊核協議、恢復並加強對伊朗制裁後，伊朗今年5月8日揚言將自本月7日起停止遵守協議部分內容。



伊朗與世界列強達成的核協議規定，伊朗的濃縮鈾純度上限為3.67%，足以用來發電，但遠低於製造核武所需的90%以上。



據中央社報道，伊朗最高領袖哈米尼的外交政策顧問維拉雅蒂在昨天刊出的訪問中說：“伊朗將為和平活動所需，儘量提高濃縮鈾純度。”



他說：“布什爾核子反應爐需要5%的純度，這完全是和平目標。”



布什爾是伊朗唯一的核電廠，目前仰賴自俄羅斯進口的燃料營運，並且受到聯合國國際原子能總署（IAEA）的嚴密監督。



自美國去年退出多邊核協議，伊朗正尋求施壓中國、英國、法國、德國和俄羅斯等簽署核協議國家，以挽救這項協議。



法國總統馬克龍今天告訴伊朗總統羅哈尼說，他對“核協議（效力）削弱的風險”和隨之而來的後果感到非常憂心。



路透社報道，馬克龍表示，他和羅哈尼先前同意在7月15日之前，針對伊朗核協議問題尋求重啟對話的條件。



馬克龍辦公室補充說，馬克宏將與伊朗當局及有關各方繼續協商，以“降低與核協議相關的緊張情勢”。