國民黨府前造勢下午2點開場　不畏艷陽拚了

國民黨台北府前反鐵籠公投大會師7日登場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨七七台北府前大會師今天登場，活動預計在下午2時開放入場、下午3時準時開場，國民黨安排馬英九、吳敦義將和5位2020初選參選人同台，塑造大團結氣勢，也將是整場活動最高潮。



台北今天艷陽高溫，造勢場地中午過後就準備就緒，現場工作人員忙著張羅，士氣高昂。



國民黨初選民調8日啟動，8至14日民調，15日即將揭曉。高雄市長韓國瑜粉絲質疑活動是在幫參選人、鴻海創辦人郭台銘造勢，所以在網路上串聯反動員，因此今天的活動參與人數是否能擠爆台北府前，都是外界關注焦點，也可能出現國民黨初選民調前各參選人動員比氣勢的場面。



“反鐵籠公投凱道大會師”活動，將由歐陽龍、鄭麗文、江岷欽、萬美玲、魯明哲主持，除了5位參選人和馬英九、吳敦義同台，依抽籤順序由前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、鴻海創辦人郭台銘、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中發言外，也由民間團體、國民黨“立法院”黨團、彰化以北10縣市議會共同動員群眾參與。



今天的活動，國民黨呼籲民眾穿著藍、白、紅三色，一同前來關心公民權益、守護民主價值，向民進黨政府發出怒吼。