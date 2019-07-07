民進黨“立委”徵召區月底完成布局

中評社台北7月7日電／民進黨規劃7月底完成區域“立委”布局，10日中執會擬通過首波徵召區提名名單。若進度順利，基隆“立委”蔡適應、新竹市的前市議員鄭宏輝、現任花蓮“立委”蕭美琴可望列首波提名名單。



中央社報道，第10屆區域“立法委員”選區共計73個選區，民主進步黨5月22日已公告49個“立委”初選選區提名候選人名單；剩下24個“立委”徵召區待處理；民進黨10日將召開中執會，議決第10屆區域“立法委員”徵召提名人選。



在這24個“立委”徵召區當中，民進黨在花蓮縣、新竹市、基隆市這3區有現任“立委”席次；新竹市“立委”這區，現任“立委”、“立院”黨團總召柯建銘不連任，點名由前市議員鄭宏輝接班；基隆市現任“立委”蔡適應則尋求連任。



黨內人士說，新竹市與基隆市黨內徵召情況相對單純，徵詢協調程序已完備；花蓮縣現任“立委”蕭美琴在黨內初選登記時，因為個人意願考量，未登記，不過，在黨主席卓榮泰、蔡英文積極勸進下，蕭美琴態度鬆動。



不過，蕭美琴面對媒體詢問時，仍未鬆口，黨內人士說，如果10日前能完成徵詢協調程序，10日上午黨內提名策略小組確定後，當天的中執會就會一併通過。



明年花蓮縣“立委”這局，國民黨已提名政治素人、醫師黃啟嘉出征，不過，地方仍在密切關注前花蓮縣長傅(山昆)萁的動向。



新竹市“立委”部分，國民黨徵召新竹市議員鄭正鈐，時代力量則提名工研院的研發工程師高鈺婷，此區陷入大綠、小綠之爭；基隆市，民進黨將由爭取連任的蔡適應對上國民黨現任市議員宋瑋莉。



民進黨也積極徵詢布局其他艱困選區“立委”，包括，新竹縣“立委”下屆選區一分為二，民進黨新生代的前民進黨發言人鄭朝方、民進黨發言人周江傑呼聲高，都是黨內布局的徵詢對象。



除了艱困區“立委”布局，民進黨也預計在10日中執會成立不分區提名委員會，由提名委員會決定不分區名單；預計在8月底完成不分區提名。