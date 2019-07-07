西九龍站警嚴陣以待　各界籲九龍遊行非暴力

高鐵西九龍站（圖片來源：香港商報） 中評社香港7月7日電／今天中午“九龍區大遊行”以高鐵西九龍站為終點，警方高度關註此次遊行，在高鐵站內外嚴陣以待，以防突發事件。



有網民發起今日下午舉行“九龍區大遊行”，並以高鐵西九龍站為終點。一批油尖旺區的各界人士、商會、街坊會及團體昨日表示對事件感到非常擔憂，他們聯合發出緊急呼籲，請參與遊行人士以和平、理性、非暴力的形式表達訴求，並盡量減少對社區的影響，維護公共安全及秩序。



據了解，警方高度關註是次遊行，將動員至少1500警力在高鐵站內外嚴陣以待，若一旦有人突然發動暴力行動，如衝擊站內的內地口岸範圍和圍堵內地旅客等，將會即場作出應變。



西九站今只開2個出入口



港鐵深夜公布，因應今日的遊行，西九站的D出入口維持開放，只供乘客進入車站，K出入口只供乘客離開車站，其他出入口將會全日關閉。



西九龍站的所有車輛出入口，包括的士站、停車場及上落客區的出入口，及接駁西九龍站的柯士甸站 B4、C和D4出入口亦會全日關閉。今日只供持當天有效車票，購票憑證及旅遊文件的乘客進入車站。票務處和售票機也暫停服務，站內商店只會維持有限度服務，餐飲服務將會暫汀營業。



港鐵提醒市民，為行程預留充裕時間及從指定D出入口進入車站。乘客亦可考慮乘搭城際直通車、東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或選乘其它跨境交通工具。公司會向打算重新安排行程或退回於今日出發車票的乘客提供協助。



陳帆：增人手疏導協助旅客



運輸及房屋局局長陳帆昨午出席公開活動後回應指出，當局已與港鐵及其他相關部門聯絡，希望盡量疏導高鐵站的遊客，已提醒港鐵盡可能維持站內的秩序。＜nextpage＞



他預料高鐵站內會有千計的遊行人士，屆時現場要做好指揮交通的工作，除了讓和平的示威者表達意見外，要做到令乘客帶來的不便減到最小。



陳勇：連串示威打擊旅遊業



港區全國人大代表、新界社團聯會理事長陳勇指出，有網民發起所謂九龍區遊行，提醒要提防有人借故作出衝擊行為，如之前圍堵立法會大樓、政府部門等設施，都有類似情況。



他慨嘆連串示威難免影響香港的國際聲譽，不少人都改變旅遊地點，數以萬計的遊客都不願意到香港旅遊。



他說，高鐵站本身是香港經濟的新增長點，如果有人惡意破壞，會“打爛許多香港人的飯碗”，大家亦不想見到衝擊場面再發生。他提醒遊行人士，如果真的愛香港，要阻止暴力破壞場面，更要與暴力切割，對一切暴力行為予以譴責。



遊行會對當區造成騷擾



粵港澳大灣區青年總會執行主席吳學明直言，網民發動所謂的九龍區遊行，本身沒有清楚的目標，由於九龍區如尖沙咀，本身人流很多，商場也有很多顧客，遊行會對當區造成騷擾。



他又提及，其實7月1日的遊行，與早前6月9日、16日的遊行相比，人數下跌數倍，反映市民對於連串示威已愈來愈煩厭。很多市民都是沈默的大多數，不歡迎這些示威，對有關情況感到疲倦。他促請有關人士不要再發起勞民傷財的行動。他說：“不要再影響民生、經濟，政府已聽到足夠的聲音。”



全國政協委員、全國青聯委員吳傑莊同樣反對九龍區遊行，直言各界都希望社會能回歸理性，相信特區政府在未來會繼續做好與各界溝通的工作。他不諱言，部分人士發出“重複的聲音”，同時呼籲各方要理性，不要再搞出有損香港國際聲譽的事情。



社區團體籲盡量減少影響社區



另外，包括尖沙咀街坊福利會、油麻地街坊福利事務促進會、旺角街坊會、油尖旺社團聯會、香港報販協會、油麻地廟街販商商會、香港玉器商會、油麻地飲食業聯會、廣東道販商協會及旺角區大廈總會等20多個團體及商會，與油尖旺區內一批包括區議會主席、議員、街坊會等逾百各界人士，昨日向遊行人士發出緊急呼籲，要以和平、理性、非暴力的形式表達訴求，並盡量減少對社區的影響，維護公共安全及秩序。＜nextpage＞



今次遊行發起人之一的劉穎匡昨晚表示，遊行會和平理性進行，預期約2000人參加，已在網上召集超過40名糾察維持遊行秩序，並無計劃衝擊或包圍西九龍站，遊行到終點後就解散，不會進入高鐵站，更不會冒險闖入站內的內地口岸區。



來源：香港商報