36度高溫府前造勢　國民黨考驗鐵粉有多鐵

反鐵籠公投台北府前大會師活動即將開始，參與表演人員在舞台上彩排，今天實在太曬了，正妹們都有好防曬裝備。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北7月7日電（記者 洪德諭）中國國民黨7日在台北府前舉行“反鐵籠公投凱道大會師”活動，台北今天中午高達36度，在空曠的凱達格蘭大道上，感覺打個蛋在地上很快就熟，露天會場擺出的塑膠椅都是滾燙。活動開場前，所有工作人員和支持者都躲在遮陽棚下。參與演出的正妹也都穿上長袖防曬。過去的選舉造勢多在冬天，今天的活動對國民黨是大考驗，也是藍粉忠誠度的大考驗。



因不滿公投法修法，國民黨7日舉辦“反鐵籠公投凱道大會師”活動。根據流程表，活動預計將會在下午2點開始進場，2點30分至15點00分暖場表演，3點01分起至05分主持人開場，3點05分至28分公投團隊等八大社團演講，3點28至39分彰化以北10縣市議長及代表站出來，3點39分至50分“立院”三長為民發聲，3點50分至57分啦啦隊表演，3點57分至4點57分國民黨五位參與2020初選者將會與黨主席吳敦義、馬英九同台，接著再舉行終場大造勢。



國民黨預計將在8日展開為期7天的民調，5位參選者同台、同場較勁將會成為焦點。



會場在12點左右已準備就緒，除了搭建配置“反對鐵籠公投、聲討民主之賊”的藍底紅字標語的主舞台外，也配置6面大電視牆，讓坐在較遠的參與者也能掌握舞台狀況。



現場座位區方面，則是每隔一段定點就放上縣市名的舉牌，顯示這場活動將集結各縣市的民眾參與，值得關注的是，從舞台到景福門前的座位區，使用紅色的板凳且每個座位都插著一面青天白日旗，與韓國瑜參與的造勢活動相同，活動將會有旗海飄揚的畫面。