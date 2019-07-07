台南韓友會成立　百位韓粉搖旗吶喊相挺

台南民間各行各業7日自主發起成立韓友會。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南7月7日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選8日將展開，由台南地方人士發起的台南韓友會，7日在仁德工業區食品廠房正式成立，一百多位韓粉搖旗吶喊強調挺韓到底。



現場沒有政治人物出現，韓國瑜辦公室也沒有代表與會。韓友會7位主要發起人，包括會長鍾炳耀、副會長廖盛芳，以及陳永裕、鄭明聰、郭火生、王博民、陳泳瑞，職業別有藥師、廚師及保險業、百貨業、科技業、工程師等，都是台南地方的各行各業人士。



台南的韓友會首任會長鍾炳耀，是經營連鎖藥局的醫師，他強調，韓友會三大宗旨包括：一、守護“中華民國”；二、發展中華文化傳承；三、支持韓國瑜讓人民過好日子。未來有機會將邀請韓國瑜、前“行政院長”張善政等到台南演講，傳達韓的庶民經濟理念。



鍾炳耀表示，台南韓友會超越政黨，即日起要凝聚各行業的力量，先挺韓國瑜贏得國民黨初選，不管韓未來身分是什麼，都要長期力挺韓國瑜。韓友會將匯集來自地方各行各業的會員資源力量，長期在地方投入社公益、急難救助、推動認識中華文化等工作，也會支持理念相同的公職參選人。



韓友會成立會場在台南仁德工業區、副會長廖盛芳所經營的美食廠內，廠房的外牆掛起了韓國瑜的造勢大幅影像看板，大門前立起了多幅的青天白日旗。台南韓友會宣布成立時，一面大幅的青天白日旗傳遞進入會場，與會者高呼“唯一支持韓國瑜”、“韓國瑜、選“總統”等口號，場面熱烈。



現場展出挺韓的紀念小物，頒發幹部聘書時，還別出心裁的以抽出自製籤詩、唸出祝韓國瑜當選的吉祥話方式，表達挺韓決心；出自廚師副會長廖盛芳手藝的燒肉串、炒米粉、虱目魚九湯等，免費提供現場韓粉點心，氣氛熱絡。



台南的韓友會成立現場與會者約有一百多人，其中包括地方獅子會、青商會、校友會等地方社團領導人，還有無黨籍前台南縣議員周獻珍、退休軍警教授、自大陸返鄉的台商幹部等。幾位代表上台致詞，激動的表達了挺韓的堅定意志。現場還有書法家揮毫、繪製韓國瑜人像水墨像、競選口號等，贈韓友會及韓粉。